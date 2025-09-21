Νετανιάχου: Δεν θα υπάρξει Παλαιστινιακό κράτος

«Έχω και ένα άλλο μήνυμα για εσάς: αυτό δεν θα συμβεί. Κανένα παλαιστινιακό κράτος δεν θα ιδρυθεί δυτικά του ποταμού Ιορδάνη», πρόσθεσε.

Αντιδράσεις προκάλεσε στην πολιτική ηγεσία του Ισραήλ η αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους από τον Καναδά, την Αυστραλία και την Βρετανία με τον πρωθυπουργό της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου να κάνει λόγο για επέκταση του εποικισμού στη Δυτική Όχθη ως απάντηση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που απευθύνει προς δυτικούς ηγέτες, δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος,

«Έχω ένα σαφές μήνυμα για τους ηγέτες που αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος μετά τη φρικτή σφαγή της 7ης Οκτωβρίου: προσφέρετε τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία», δήλωσε ο Νετανιάχου στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

«Έχω και ένα άλλο μήνυμα για εσάς: αυτό δεν θα συμβεί. Κανένα παλαιστινιακό κράτος δεν θα ιδρυθεί δυτικά του ποταμού Ιορδάνη», πρόσθεσε.

Πρόσθεσε, ότι η κυβέρνησή του θα επεκτείνει τον εβραϊκό εποικισμό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αντιδρώντας στην κίνηση των τριών κρατών.

«Εδώ και χρόνια, εμπόδισα τη δημιουργία αυτού του τρομοκρατικού κράτους παρά τις τεράστιες πιέσεις, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διεθνώς. Διπλασιάσαμε τους εβραϊκούς οικισμούς στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια (η ονομασία που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη σ.σ.) και θα συνεχίσουμε σε αυτό τον δρόμο», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η απάντηση του Ισραήλ θα ανακοινωθεί όταν επιστρέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Φωτογραφία: @associatedpress