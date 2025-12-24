Ισραήλ: Ο στρατός σκότωσε στέλεχος της Χαμάς σε πλήγμα στη Λωρίδα της Γάζας

Ο Αμπντέλ Χάι Ζακούτ σκοτώθηκε στις 13 Δεκεμβρίου από αεροπορική επιδρομή «ενώ βρισκόταν στο όχημά του μαζί με τον Ραίντ Σαΐντ».

Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε ότι ένας αρμόδιος για οικονομικά ζητήματα της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή πριν από περίπου δύο εβδομάδες στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Αμπντέλ Χάι Ζακούτ σκοτώθηκε στις 13 Δεκεμβρίου από αεροπορική επιδρομή «ενώ βρισκόταν στο όχημά του μαζί με τον Ραίντ Σαΐντ», κατά τη διάρκεια «κοινής επιχείρησης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και της Σιν Μπετ», δήλωσε σήμερα ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ.

Ενώ ο Σαΐντ περιγράφεται από τις ισραηλινές αρχές ως «ένας από τους αρχιτέκτονες» της θανατηφόρας επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, ο Ζακούτ «ανήκε στο οικονομικό τμήμα της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς», σύμφωνα με την ανάρτηση του Αντραΐ στο Χ.

«Τον τελευταίο χρόνο, ο Ζακούτ ήταν υπεύθυνος για τη συγκέντρωση και μεταφορά δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων στην ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς για να διασφαλίσει τη συνέχιση του πολέμου κατά του Ισραήλ», σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Ο ηγέτης της Χαμάς για τη Λωρίδα της Γάζας, Χαλίλ αλ Χάγια, επιβεβαίωσε την επόμενη μέρα της επιδρομής τον θάνατο του «διοικητή Ραίντ Σαΐντ» και «συντρόφων του».

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο Σαΐντ ηγήθηκε του αρχηγείου παραγωγής όπλων της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς και επέβλεπε την «ενίσχυση των ικανοτήτων» του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος.

Μια εύθραυστη εκεχειρία ισχύει στη Λωρίδα της Γάζας από τις 10 Οκτωβρίου, αν και το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις, έπειτα από δύο χρόνια ενός καταστροφικού πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Δυτική Όχθη: Ο ισραηλινός στρατός κατεδάφισε το σπίτι ενός Παλαιστινίου που κατηγορείται για επίθεση

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι κατεδάφισε το σπίτι ενός Παλαιστινίου στη Δυτική Όχθη ο οποίος κατηγορείται ότι συμμετείχε τον Ιούλιο σε επίθεση που κόστισε τη ζωή σε έναν Ισραηλινό.

Στις 10 Ιουλίου, ένας 22χρονος Ισραηλινός σκοτώθηκε σε εμπορική ζώνη κοντά στη διασταύρωση Γκους Ετζιόν, σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από την Ιερουσαλήμ. Οι δύο φερόμενοι ως επιτιθέμενοι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Σήμερα, μπουλντόζες του ισραηλινού στρατού έφθασαν στο χωριό Μπαζάρια, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, καταστρέφοντας το άδειο από τους ενοίκους του σπίτι, που ανήκει στην οικογένεια του Μάλεκ αλ-Τζαμπάρ Σάλεμ -- ενός από τους φερόμενους ως δράστες, που ήταν 23 ετών όταν έγινε η επίθεση.

Οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού «κατεδάφισαν το σπίτι του τρομοκράτη που διέπραξε την επίθεση με πυροβόλο όπλο και μαχαίρι στη διασταύρωση Γκους, στη διάρκεια της οποίας ο Σάλεβ Ζβουλούνι (...) δολοφονήθηκε», σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

Ο Χάζεμ Γιασίν, επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου της Μπαχάρια, κατήγγειλε ένα «απεχθές έγκλημα». Ο ίδιος δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως οι ισραηλινές δυνάμεις απέκλεισαν τις εισόδους του χωριού από την αυγή ενόψει της επιχείρησης κατεδάφισης που πραγματοποιήθηκε από δύο μπουλντόζες.

«Τα σχολεία έκλεισαν για προληπτικούς λόγους», διευκρίνισε, προσθέτοντας πως η οικογένεια είχε μετακομίσει αφού ενημερώθηκε, πριν από έναν μήνα περίπου, για την απόφαση να κατεδαφιστεί το σπίτι.

Φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετά την κατεδάφιση δείχνουν ένα σωρό ερείπια πάνω στα οποία σκαρφαλώνουν παιδιά κρατώντας την παλαιστινιακή σημαία.

Το Ισραήλ, ο στρατός του οποίου κατέχει από το 1967 τη Δυτική Όχθη, καταστρέφει τακτικά σπίτια Παλαιστινίων τους οποίους κατηγορεί ως δράστες φονικών επιθέσεων κατά Ισραηλινών.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι κατεδαφίσεις έχουν αποτρεπτικό αποτέλεσμα, όμως οι επικριτές αυτής της πρακτικής την καταγγέλλουν ως συλλογική τιμωρία που πλήττει οικογένειες πετώντας τες στον δρόμο.

Η βία στη Δυτική Όχθη έχει εκτοξευθεί με τον πόλεμο στη Γάζα που πυροδοτήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023 από την άνευ προηγουμένου επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ