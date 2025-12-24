Ειδήσεις | Διεθνή

Μ. Ανατολή: Δεκατέσσερις χώρες καταδικάζουν το εποικιστικό σχέδιο του Ισραήλ στην Δυτική Όχθη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μ. Ανατολή: Δεκατέσσερις χώρες καταδικάζουν το εποικιστικό σχέδιο του Ισραήλ στην Δυτική Όχθη
Δυτική Όχθη / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Η κοινή δήλωση εκδόθηκε από Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Νορβηγία, Δανία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Μάλτα, Καναδάς και Ιαπωνία.

Δεκατέσσερις χώρες καταδίκασαν σήμερα την απόφαση του Ισραήλ να εγκρίνει τη δημιουργία 19 εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, υπογραμμίζοντας πως παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και απειλούν να αποσταθεροποιήσουν ακόμη περισσότερο την περιοχή.

«Καλούμε το Ισραήλ να αναιρέσει αυτήν την απόφαση, καθώς και την επέκταση των οικισμών», αναφέρει η κοινή δήλωση που εξέδωσαν οι 14 χώρες (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Νορβηγία, Δανία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Μάλτα, Καναδάς και Ιαπωνία).

«Υπενθυμίζουμε ότι τέτοιες μονομερείς ενέργειες, στο πλαίσιο μια ευρύτερης εντατικοποίησης του εποικιστικού προγράμματος στη Δυτική Όχθη, όχι μόνο παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο αλλά ενέχουν επίσης τον κίνδυνο να προκαλέσουν αποσταθεροποίηση», συμπληρώνεται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η πικρή αλήθεια για το μελομακάρονο

Δύο κινήσεις για λιγότερο ΕΝΦΙΑ το 2026 - Τα λάθη στο Ε9 που κοστίζουν

Lamda - Ελληνικό: «Ψηλώνει» ο Riviera Tower, διεθνές ενδιαφέρον για τα οικιστικά - Η τελευταία «φουρνιά» deals

tags:
Δυτική Όχθη
Ισραήλ
Παλαιστίνη
Μέση Ανατολή
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider