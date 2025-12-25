Εορταστικό άλμα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις με την Αθήνα πρωταγωνιστή

Από τη φθινοπωρινή ανάσα στο εορταστικό άλμα: οι βραχυχρόνιες μισθώσεις κλείνουν τη χρονιά με την Αθήνα σε πρωταγωνιστικό ρόλο

Δυναμικά αναμένεται να κλείσει η χρονιά για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς σε αντίθεση με την επιβράδυνση της μεταβατικής περιόδου του Νοεμβρίου, τόσο η Ελλάδα και ιδίως η Αθήνα, εμφανίζουν υψηλή ζήτηση. Το γεγονός επιβεβαιώνουν εν μέρει και τα στοιχεία του αεροδρομίου της Αθήνας, τα οποία δείχνουν νέα υψηλά τον τελευταίο μήνα του έτους, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του απερχόμενου CEO του ΔΑΑ, Γιάννη Παράσχη.

Ισχυρή η ζήτηση για Αθήνα τις γιορτές

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τελευταία ευρωπαϊκή ανασκόπηση για τον Νοέμβριο του 2025, της εξειδικευμένης εταιρείας αναλύσεων, AirDNA, οι κρατήσεις στην Αθήνα για τα τέλη Δεκεμβρίου και τις αρχές Ιανουαρίου κινούνται έως και 32% υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι. Η αύξηση μάλιστα είναι ακόμα υψηλότερη την εβδομάδα της Πρωτοχρονιάς.

Το γεγονός ότι η Αθήνα έχει γίνει πλέον προορισμός ενώ συνεχίζει να κερδίζει έδαφος και στις city break αποδράσεις, επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του απερχόμενου επικεφαλής του Ελ. Βενιζέλος, κ. Παράσχη, ο ΔΑΑ αναμένεται να σημειώσει φέτος νέο ρεκόρ, με την κίνηση να εκτιμάται ότι τα ανέλθει σε 34 εκατ. επιβάτες. Βάσει των διαθέσιμων στατιστικών, μέχρι και τον Νοέμβριο είχαν διακινηθεί από το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας 31.684.832 επιβάτες, αριθμός που υποδεικνύει άνοδο άνω του 7% τον τελευταίο μήνα της χρονιάς. Άλλωστε ακόμα και τον Νοέμβριο η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου έφτασε τα 2.356.070 επιβάτες, κινούμενη κατά 9,6% υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι. Το ποσοστό ανόδου δε, ήταν το τρίτο υψηλότερο του πρώτου εντεκαμήνου, με μόνο τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο η αύξηση να παρατηρείται μεγαλύτερη (14,5% και 10,8% αντίστοιχα).

Μικρή επιβράδυνση τον Νοέμβριο

Σε επίπεδο βραχυχρόνιων μισθώσεων βέβαια, τον προτελευταίο μήνα της χρονιάς, τόσο η Αθήνα όσο και ευρύτερα ο προορισμός Ελλάδα εμφάνισε επιβράδυνση, έναντι των προηγούμενων μηνών, ακολουθώντας την τάση που παρατηρήθηκε στο σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς.

Βάσει των στοιχείων από τις δημοφιλείς πλατφόρμες που επεξεργάζεται η Airdna, στην ευρωπαϊκή αγορά οι διαθέσιμες καταχωρίσεις αυξήθηκαν κατά 2,5% σε ετήσια βάση, αγγίζοντας τα 3,45 εκατ. listings, ενώ η ζήτηση μειώθηκε κατά 3,7%. Ως αποτέλεσμα, η πληρότητα υποχώρησε στο 47,5%. Παράλληλα, η μέση ημερήσια τιμή (ADR) σημείωσε πτώση κατά 3,3% και διαμορφώθηκε στα 110 ευρώ, ένδειξη ότι η αγορά προσαρμόζεται σε πιο ήπιους ρυθμούς φθινοπώρου. Ωστόσο, ο Repeat Rent Index — δείκτης που μετρά την ικανότητα καθιερωμένων οικοδεσποτών να διατηρούν ή να αυξάνουν τις τιμές τους — παρέμεινε θετικός (+4%), μαρτυρώντας σταθερότητα στις θεμελιώδεις τιμές παρά την είσοδο νέων, συχνά φθηνότερων, καταχωρίσεων.

Σε εθνικό επίπεδο, οι καταχωρήσεις εμφανίστηκαν μειωμένες κατά 4,5% τον Νοέμβριο, ενώ η ζήτηση έφθινε κατά 3,3% με την πληρότητα να παραμένει σταθερή στο 46%. Η μέση τιμή κατέγραψε πτώση κατά -1,5% και διαμορφώθηκε στα 91 ευρώ γεγονός που οδήγησε τα έσοδα κατά 4,8% χαμηλότερα. Παρά την πτώση των εσόδων που παρατηρήθηκε βέβαια, στο τελευταίο τετράμηνο, η συνολική εικόνα παραμένει θετική, με την αγορά να δείχνει ανθεκτικότητα και προοπτικές ανάκαμψης καθώς οδεύουμε προς την εορταστική περίοδο.

Σταθερή ανάπτυξη της αγοράς βραχυχρόνιων μισθώσεων το 2025

Σε κάθε περίπτωση η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων εμφανίζεται ισχυρή, διατηρώντας την ανοδική τάση που ξεκίνησε το 2023 και ενισχύθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024.

Σύμφωνα με το τελευταίο στατιστικό δελτίο του ΙΝΣΕΤΕ Intelligent για παράδειγμα από 213 χιλ. καταλύματα, το α΄τρίμηνο του 2025 - αριθμός αυξημένος κατά 23 χιλ. σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024 - φτάσαμε στο πικ της σεζόν, Ιούλιο και Αύγουστο, τα 246 χιλ. και 247 χιλ. καταλύματα αντίστοιχα, αυξημένα κατά 13 και 14 χιλ. Ακόμα και τον Οκτώβριο δε, που καταγράφηκε πτώση, ο αριθμός των καταλυμάτων έφτασε σε 234 χιλ., παραμένοντας σε υψηλότερα επίπεδα έναντι της προηγούμενης χρονιάς (+9 χιλ. έναντι των 225 χιλ. του Οκτωβρίου 2024). Τον δε Νοέμβριο τα καταλύματα διαμορφώθηκαν σε 213 χιλ., όπως στην αρχή της χρονιάς, αυξημένα κατά + 4 χιλ. έναντι των 209 χιλ. του Νοεμβρίου του 2024.

Αντίστοιχη άνοδος καταγράφηκε και σε επίπεδο κλινών που νοικιάζονται βραχυχρόνια, με τον ΙΝΣΕΤΕ να επισημαίνει ότι σε όλο το 2025 παρατηρήθηκε διεύρυνση της χωρητικότητας και πως το όριο του 1 εκατ. κλινών διατηρήθηκε σταθερό από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο. Και από άποψη διάρκειας παραμονής μάλιστα, παρά τις περιοδικές διακυμάνσεις στις αρχές του έτους, παρατηρήθηκε σταθεροποίηση σε υψηλά επίπεδα, γεγονός που ενισχύει τη θετική πορεία της τελευταίας διετίας.