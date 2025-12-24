Bloomberg: Η Ρωσία θα ζητήσει αλλαγές στο σχέδιο των 20 σημείων για την Ουκρανία

Η Μόσχα θεωρεί το σχέδιο 20 σημείων που καταρτίστηκε μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ ως ένα σημείο εκκίνησης για περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

Σημαντικές αλλαγές στο τελευταίο σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων ζητώντας περισσότερους περιορισμούς στον στρατό του Κιέβου, αναμένεται να ζητήσει η Ρωσία, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στο Κρεμλίνο που επικαλείται το Bloomberg.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Μόσχα θεωρεί το σχέδιο 20 σημείων που καταρτίστηκε μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ ως ένα σημείο εκκίνησης για περαιτέρω διαπραγματεύσεις καθώς στερείται διατάξεων που αξιολογεί ως θεμελιώδεις και δεν απαντά σε πολλά ερωτήματα.

Παρά το γεγονός πως η Ρωσία το αξιολογεί ως ένα αρκετά τυπικό Ουκρανικό σχέδιο, θα το μελετήσει με ψυχραιμία, δήλωσε η πηγή.

Ο Πούτιν δεν έχει σχολιάσει επίσημα τις τελευταίες προτάσεις για τον τερματισμό της ένοπλης σύγκρουσης που διαμορφώθηκαν έπειτα από εβδομάδες διαπραγματεύσεων μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

«O απεσταλμένος του Κρεμλίνου Κίριλ Ντμίτριεφ που συναντήθηκε με την ομάδα των Αμερικανών το Σαββατοκύριακο στη Φλόριντα, ενημέρωσε τον Ρώσο πρόεδρο σχετικά με τα αποτελέσματα και η Μόσχα θα συνεχίσει σύντομα τις επαφές της με την Ουάσινγκτον», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Από την μεριά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε δημοσιογράφους την Τρίτη, ότι παραμένουν διαφορές μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκρον σε εδαφικά ζητήματα και ως προς την διαχείριση του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια, το οποίο κατέλαβε η Ρωσία το 2022. Παρ' όλα αυτά εκτίμησε ότι οι διαπραγματεύσεις «πλησιάζουν σημαντικά στην οριστικοποίηση των εγγράφων».

Μπορεί η Ρωσία να μην έχει σχολιάσει επίσημα την τελευταία εκδοχή του σχεδίου, ωστόσο δεν επιθυμεί να απομακρύνει τον Τραμπ με το να το απορρίψει εντελώς. Ο Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν «καλά» και υπάρχει πιθανότητα ολοκλήρωσης της συμφωνίας σύντομα, αν και οι ελπίδες των ΗΠΑ για συμφωνία μέχρι τα Χριστούγεννα ναυάγησαν.

Οι ανησυχίες της Ρωσίας αφορούν εγγυήσεις κατά της μελλοντικής επέκτασης του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς και διασφάλιση ουκρανικής ουδετερότητας σε περίπτωση ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την πηγή.

Το σχέδιο επίσης δεν περιλαμβάνει τους περιορισμούς που επιδιώκει η Ρωσία στις μεταπολεμικές ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου και δεν παρέχει σαφείς διαβεβαιώσεις για το καθεστώς της ρωσικής γλώσσας στην Ουκρανία. Η Ρωσία επιθυμεί επίσης σαφήνεια αναφορικά με το ζήτημα της άρσης των κυρώσεων και τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων στη Δύση.

Επιπλέον, η Ρωσία θέλει η Ουκρανία να παραδώσει εδάφη στο Ντονέτσκ, τα οποία τα στρατεύματα του Πούτιν δεν έχουν κατακτήσει. Η Ουκρανία απορρίπτει το αίτημα, φοβούμενη ότι η παράδοση της βαριά οχυρωμένης περιοχής θα την άφηνε ευάλωτη σε τυχόν νέα ρωσική επίθεση.

«Η Ουκρανία έχει στόχο να πείσει τον Τραμπ να προτείνει στη Ρωσία το πάγωμα του πολέμου κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής», επισήμανε ο Ζελένσκι.

Η Ρωσία προτείνει επί του παρόντος ότι θα μπορούσε να αποσύρει τα στρατεύματά της από τις περιοχές Ντνιπροπετρόφσκ, Μικολάιφ, Σούμι και Χάρκοβο. Αλλά η Μόσχα θέλει επίσης η Ουκρανία να αποσυρθεί από την περιοχή που εξακολουθεί να ελέγχει στο Ντονέτσκ, την οποία ζητούν οι ΗΠΑ να χαρακτηριστεί «ελεύθερη οικονομική» ή «αποστρατιωτικοποιημένη» ζώνη, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο.

«Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου οι Ρώσοι θέλουν να αποσυρθούμε από την περιοχή του Ντονέτσκ, ενώ οι Αμερικανοί προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο αυτό να μην ονομαστεί "απόσυρση" -επειδή είμαστε κατά της απόσυρσης», δήλωσε. Η παραχώρηση οποιασδήποτε γης θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί από την κυβέρνηση στο Κίεβο, καθώς θα παραβίαζε την ουκρανική νομοθεσία και θα απαιτούσε δημοψήφισμα.

Σε ένα πλαίσιο συμβιβασμού, ο Ζελένσκι δεσμεύτηκε να διεξαγάγει προεδρικές εκλογές «το συντομότερο δυνατό» μετά την επίτευξη εκεχειρίας. Η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα υπογραφής της ειρηνευτικής συμφωνίας, υπό την παρακολούθηση διεθνών μεσολαβητών.