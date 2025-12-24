Αγροτικά μπλόκα: Ποια είναι η κατάσταση στους δρόμους - Πού γίνεται εκτροπή των οχημάτων

Με καθυστερήσεις αλλά χωρίς τα προβλήματα των προηγούμενων ημερών διεξάγεται σήμερα (24/12) η έξοδος των εκδρομέων για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Με καθυστερήσεις αλλά χωρίς τα προβλήματα των προηγούμενων ημερών διεξάγεται σήμερα (24/12) η έξοδος των εκδρομέων για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Η κατάσταση στις εθνικές οδούς έχει βελτιωθεί, καθώς οι αγρότες των μπλόκων έχουν παρατάξει τα τρακτέρ του στις άκρες των δρόμων, η τροχαία έχει τοποθετήσει διαχωριστικούς κώνους και οι οδηγοί έχουν πλέον να αντιμετωπίσουν μικρότερη ταλαιπωρία στο δρόμο αλλά μεγαλύτερες δυσκολίες με τον καιρό.

Στο μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας η κίνηση των οχημάτων γίνεται από μία λωρίδα, ενώ ανοιχτή ήταν το πρωί η αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο της Νίκαιας.

Ο δρόμος στην αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο της Νίκαιας άνοιξε το βράδυ της Τρίτης μετά από συνεννόηση αγροτών και αστυνομίας. Ωστόσο στις 12 παρά 10 την Τετάρτη ο δρόμος έκλεισε επί τρίωρο, προκειμένου να μπουν τσιμεντένια στηθαία δεξιά του δρόμου.

Μάλγαρα

Ομαλά εξελίσσεται η έξοδος των εκδρομέων και στα δύο ρεύματα στα Μάλγαρα, καθώς έχουν δοθεί δύο λωρίδες προς Αθήνα και τρεις προς Θεσσαλονίκη.

Τα διόδια των Μαλγάρων θα παραμείνουν ανοικτά μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής, ενώ από το Σάββατο πρόθεση των αγροτών είναι να ξανακλείσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, να σφραγιστεί δηλαδή η εθνική οδός στο ύψος των Μαλγάρων.

Κλειστή είναι η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής σε ότι αφορά το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, ενώ σε ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας στο ύψος του κόμβου του Νισελίου, πάνω στην Εγνατία οδό με κατεύθυνση τη Βέροια, όπου εκεί γίνεται εκτροπή των οχημάτων μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Βέροιας.

Λίγο μετά την μια το μεσημέρι οι αγρότες άνοιξαν και το μπλόκο στα Κερδύλια. Στην κυκλοφορία δόθηκε μια λωρίδα ανά κατεύθυνση. Πρόκειται για ένα μπλόκο πάνω στην Εγνατία οδό στο ύψος των Σερρών, το οποίο παρέμεινε κλειστό για πολλές μέρες.

Νωρίς το πρωί και στην Κατερίνη, στον ανισόπεδο κόμβο, οι αγρότες έδωσαν ένα ρεύμα ανά κυκλοφορία. Συνολικά, μόνο στο μπλόκο του Νισελίου υπάρχει ζήτημα με παράκαμψη των οχημάτων από την παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης Βέροιας.

Αναλυτικά οι εκτροπές των οχημάτων στη Θεσσαλία

Την ίδια στιγμή η αστυνομία όπου κρίνει απαραίτητο για λόγους ασφαλείας πραγματοποιεί εκτροπές οχημάτων από την εθνική οδό. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτές αφορούν σε φορτηγά και σε άλλες παντός τύπου οχήματα.

Εθνική οδός προς Αθήνα

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) και διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Βελεστίνου (Χ.Θ. 314+020).

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια:

- Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους, θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.:

• είτε από τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686), μέσω της διασταύρωσης Αχιλλείου,

• είτε μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου, θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020).

- Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων θα κινούνται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020), όπου θα εισέρχονται στον ΠΑ.Θ.Ε.

Εθνική οδός προς Θεσσαλονίκη

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) και διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Βελεστίνου (Χ.Θ. 314+020) έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918).

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

- Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους, θα εκτρέπονται.:

• είτε στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020),

• είτε στον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας- Βόλου στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.)

- Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020) και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας- Βόλου στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918)

Λάρισα - Αθήνα

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών ώστε να εισέλθουν στον Π.Α.Θ.Ε με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) θα αναστρέφονται και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω του Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) και όποια εξ αυτών κατευθύνονται προς Αθήνα θα κινούνται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, Βόλο και Αθήνα, πριν τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) θα αναστρέφονται και θα κατευθύνονται είτε μέσω του Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) προς Θεσσαλονίκη, είτε μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας –Βόλου στον Α/Κ Κιλελέρ, ή στον Α/Κ Βελεστίνου, ως ανωτέρω αναφέρεται.

Άνοιξε ο κόμβος Εγλυκάδας στην Πάτρα

Οι αγρότες στη Δυτική Ελλάδα έχουν ήδη ανοίξει την κυκλοφορία στον κόμβος της Εγλυκάδας. Η απόφαση των αγροτών ελήφθη μετά από συνεννόηση με την αστυνομία και πλέον η κυκλοφορία γίνεται από την περιμετρική Πατρών 17 ημέρες μετά το κλείσιμο του δρόμου.

Αγρίνιο: Στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου - Ιωαννίνων

Στην κυκλοφορία δόθηκε ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, μετά την απόφαση αγροτών και κτηνοτρόφων, που είχαν στήσει μπλόκο στην περιοχή, να τοποθετήσουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα στην άκρη του οδοστρώματος.

Ειδικότερα, με απόφαση του αστυνομικού διευθυντή Αιτωλίας, επιτρέπεται, μέχρι νεωτέρας, να διεξάγεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων σε μία λωρίδα, ανά κατεύθυνση, με την προϋπόθεση της τοποθέτησης της προβλεπόμενης προειδοποιητικής και ενημερωτικής οδικής σήμανσης.