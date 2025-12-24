Ειδήσεις | Διεθνή

Λ. Οίκος για Βενεζουέλα: Οι στρατιωτικές επιλογές εξακολουθούν να υπάρχουν

Newsroom
Λευκός Οίκος / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Ο Λευκός Οίκος διέταξε τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις να επικεντρωθούν σχεδόν αποκλειστικά στην εφαρμογή της «καραντίνας» στη Βενεζουέλα, δήλωσε σήμερα ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters.

«Μολονότι οι στρατιωτικές επιλογές εξακολουθούν να υπάρχουν, εστιάζουμε αρχικά στη χρήση οικονομικής πίεσης, ενισχύοντας τις κυρώσεις, ώστε να επιτύχουμε το αποτέλεσμα που επιδιώκει ο Λευκός Οίκος», είπε η πηγή αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

