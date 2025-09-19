Οδ. Κωνσταντινόπουλος: Διαψεύδει δημοσιεύματα που τον φέρουν να προσχωρεί στη ΝΔ

«Εγώ αυτά τα ξεφτιλίκια, που οι Βουλευτές πάνε από κόμμα σε κόμμα για ν' αυξήσουν την πιθανότητα της διατήρησης της καρέκλας τους, δεν τα έκανα και δεν τα κάνω», δήλωσε.

Στις επερχόμενες εθνικές εκλογές θα είμαι και πάλι Υποψήφιος Βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην Αρκαδία», ανέφερε σε δήλωση του ο Οδυσσέας Κωνσταντινοπουλος, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και αντιπρόεδρος της Βουλής απαντώντας σε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία πρόκειται να αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής και να προσχωρήσει στη ΝΔ.

Στη δήλωση του θύμισε ακόμη: «1. Ως Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ δεν έχω καταψηφίσει ούτε άρθρο, παρέθετα τις διαφωνίες μου στα κομματικά όργανα, στηρίζοντας πάντα την πλειοψηφία χωρίς να λείψω ούτε λεπτό από την παράταξη.

2. Το 2015, στην πιο δύσκολη περίοδο του ΠΑΣΟΚ, ήμουν υποψήφιος και με την στήριξη των Αρκάδων πολιτών η Χρυσή Αυγή δεν κατάφερε να εκλέξει Βουλευτή στη Δημοκρατική Αρκαδία.

3. Όταν υπήρχαν πληροφορίες ότι με βάση την τελευταία απογραφή, οι έδρες στην Αρκαδία από 3 θα γινόντουσαν 2, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με πραγματικό ενδιαφέρον με ρώτησε τι θα κάνω, του απάντησα ότι θα είμαι υποψήφιος στην Αρκαδία και θα είμαστε δεύτεροι, όπως και έγινε».

Επίσης πρόσθεσε πως, σε ένα τέτοιο δημοσίευμα, θα έπρεπε να έχει και τη δική του θέση, αφού είναι ο πρωταγωνιστής του.

«Η στάση ζωής του καθενός κρίνεται σε αυτό που λέει ο λαός μας και οι πατεράδες μας.

Τα στερνά τιμούν τα πρώτα», υπογράμμισε καταλήγοντας στη δήλωσή του ο Οδυσσέας Κωνσταντίνοπουλος.

