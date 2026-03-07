Τουρκία: Στέλνει F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου

Σύμφωνα με κυπριακά Μέσα, η Άγκυρα θα αποστείλει 4 μαχητικά αεροσκάφη της στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, η Τουρκία εξετάζει την ανάπτυξη αεροσκαφών F-16 στην Κύπρο, δήλωσε το Σάββατο πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Το πρόσωπο αυτό ανέφερε ότι μια τέτοια κίνηση αποτελεί ένα από τα μέτρα που εξετάζονται στο πλαίσιο του σταδιακού σχεδιασμού που βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να διασφαλιστεί η ασφάλεια του «τουρκοκυπριακού κράτους» στο βόρειο τμήμα του νησιού, καθώς η σύγκρουση εξαπλώνεται στην περιοχή.

Από την πλευρά του, ο «Φιλελεύθερος» της Κύπρου αναφέρει ότι η Άγκυρα θα αποστείλει 4 μαχητικά αεροσκάφη της στα κατεχόμενα, τα οποία θα βρίσκονται στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, όπου αυξήθηκαν και τα μέτρα ασφαλείας.