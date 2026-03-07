Κοντογεώργης για κρίση στο Ιράν: Εφόσον χρειαστεί, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να στηρίξει πολίτες και οικονομία

Ο προϋπολογισμός μας έχει καταρτιστεί με σενάρια που λαμβάνουν υπόψη ακόμη και αρκετά υψηλότερες τιμές πετρελαίου από τις σημερινές, τονίζει ο υφυπ. παρά τω πρωθυπουργώ.

Στην εφ' όλης της ύλης συνέντευξή του στη «Βραδυνή της Κυριακής», ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ερωτηθείς για ενδεχόμενες επιπτώσεις στη χώρα μας, από τον πόλεμο στο Ιράν, αναφέρει: «Παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καθώς μια παρατεταμένη κρίση μπορεί να έχει επιπτώσεις στις τιμές ενέργειας. Πρέπει, ωστόσο, να είμαστε προσεκτικοί και ψύχραιμοι στις εκτιμήσεις μας. Ο προϋπολογισμός μας έχει καταρτιστεί με σενάρια που λαμβάνουν υπόψη ακόμη και αρκετά υψηλότερες τιμές πετρελαίου από τις σημερινές, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα δεν προμηθεύεται φυσικό αέριο από την περιοχή του Περσικού Κόλπου και μόνο ένα μέρος της διεθνούς ενεργειακής ροής περνά από τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που περιορίζει τον άμεσο αντίκτυπο. Σαφώς, μπορεί να υπάρξουν σημαντικές αναταράξεις, αφού κανείς δεν γνωρίζει τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης», αναγνωρίζει.

Προσθέτει, όμως, «η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή και έχουν ήδη κινητοποιηθεί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά. Το βασικό είναι ότι υπάρχει εμπειρία από προηγούμενες κρίσεις και ετοιμότητα παρέμβασης. Εφόσον χρειαστεί, η κυβέρνηση θα στηρίξει με συγκεκριμένα εργαλεία τους πολίτες και την οικονομία, πάντα με υπευθυνότητα και με βάση τις αντοχές του προϋπολογισμού».

Αλλάζοντας θέμα, για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών και την απονομή δικαιοσύνης, ο Θ. Κοντογεώργης υπογραμμίζει, «τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, η σκέψη μας είναι κυρίως στους συγγενείς καθώς το αίτημά τους για αλήθεια και δικαιοσύνη είναι απολύτως δικαιολογημένο. Σε λίγες ημέρες ξεκινά η δίκη, με δεκάδες κατηγορούμενους και με ένα κατηγορητήριο που προέκυψε μετά από μια ιδιαίτερα σύνθετη και εκτενή έρευνα. Παράλληλα, για πρώτη φορά στα μεταπολιτευτικά χρόνια, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία παρέπεμψε δύο διατελέσαντες υπουργούς στο Δικαστικό Συμβούλιο ώστε να αξιολογηθούν οι πράξεις τους από τους φυσικούς δικαστές. Δείχνουμε έμπρακτα την προσήλωσή μας να αποδοθεί δικαιοσύνη με τρόπο αυστηρό, πλήρη και αμερόληπτο. Ας αφήσουμε λοιπόν τη δικαιοσύνη να δώσει τις απαντήσεις της μακριά από κομματικές αντιπαραθέσεις και από την εργαλειοποίηση της τραγωδίας που κάποιοι επιδίωξαν. Με απόλυτο σεβασμό στεκόμαστε πάντα απέναντι στον πόνο των οικογενειών. Δικό μας χρέος είναι να παραδώσουμε έναν ασφαλέστερο και καλύτερο σιδηρόδρομο και γι' αυτό το σκοπό που δουλεύουμε».

Ενώ στο ερώτημα ποιες τρεις μεταρρυθμίσεις ξεχωρίζει για το τρέχον έτος, απαντά: «Πράγματι το 2026, είναι μια χρονιά που επιταχύνουμε το κυβερνητικό έργο και προχωράμε μια σειρά από σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Μεταξύ αυτών ο Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εκσυγχρονίζει τη λειτουργία των δήμων και των περιφερειών, και ενισχύει τον συντονισμό μεταξύ κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε από κοινού να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των πολιτών».

Ως δεύτερη μείζονα μεταρρύθμιση ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αξιολογεί το «ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των υδάτινων πόρων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας αλλά και την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Με μεγάλα έργα άρδευσης και ύδρευσης, αλλά και επενδύσεις σε αρδευτικά δίκτυα θωρακίζουμε τη χώρα μας απέναντι σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της επόμενης μέρας».

Και ως τρίτη μεταρρύθμιση αναφέρει «την αναδιάρθρωση της χωροταξικής και πολεοδομικής οργάνωσης, με νέα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για βασικούς τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο τουρισμός και η βιομηχανία, αλλά και με την ενσωμάτωση των υπηρεσιών δόμησης στο Κτηματολόγιο. Όλα αυτά συνδέονται με έναν κοινό στόχο: την ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας. Γιατί χωρίς ισχυρή περιφέρεια, δεν μπορεί να ενδυναμωθεί η χώρα μας».

Για τα διλήμματα της κάλπης καταθέτει την άποψη ότι «οι εκλογές του 2027 θα κριθούν κυρίως από το έργο που θα έχει παρουσιάσει μέχρι τότε η κυβέρνηση, αλλά και από το σχέδιο για την επόμενη ημέρα της χώρας. Η δική μας ευθύνη είναι να επιταχύνουμε τη δουλειά μας τους επόμενους μήνες, ώστε να παραδώσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο και ουσιαστικό έργο στους πολίτες. Ταυτόχρονα, καθοριστικό ρόλο παίζει ο τρόπος με τον οποίο συνομιλούμε με την κοινωνία, με σοβαρότητα και με το ανάλογο ύφος και ήθος».

Λαμβάνοντας δε, προφανώς υπ' όψιν και τη συγκυρία, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ δηλώνει ταυτόχρονα ότι «σε μια περίοδο διεθνών αβεβαιοτήτων και διαδοχικών κρίσεων, η πολιτική σταθερότητα είναι εξαιρετικά σημαντική, όπως και η ύπαρξη μιας ηγεσίας ικανής να παίρνει δύσκολες αλλά αναγκαίες αποφάσεις για το συμφέρον της χώρας. Γι' αυτό είναι κρίσιμο οι πολίτες να γνωρίζουν ποια ηγεσία μπορεί να εγγυηθεί αυτή τη σταθερότητα και ποιες είναι οι προτάσεις για την επόμενη μέρα. Ο Πρωθυπουργός έχει επιδείξει στιβαρότητα στη διαχείριση των κρίσεων και επιμονή στην επίτευξη των εθνικών και ειδικών στόχων που ισχυροποιούν την Ελλάδα και βελτιώνουν τη ζωή των συμπολιτών μας», επισημαίνει κλείνοντας την απάντησή του.

Και, στο ερώτημα τέλος, για τον επόμενο προσωπικό πολιτικό στόχο του, ο Θ. Κοντογεώργης αναφέρει: «Ο δικός μας στόχος είναι να προχωρήσουμε με συνέπεια και επιμονή στην υλοποίηση του έργου που έχουμε σχεδιάσει και έχουμε δεσμευτεί να υλοποιήσουμε. Οι μηχανές πρέπει να δουλεύουν στο "φουλ" και το 2026. Από τη θέση μου, δουλεύω καθημερινά ώστε να συμβάλω σε αυτό, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν στην περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και στον σχεδιασμό για την επόμενη μέρα με το βλέμμα στραμμένο στην ενδυνάμωση της περιφέρειας, στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη συνοχή της κοινωνίας. Το σημαντικό για μένα είναι να φανούμε συνεπείς απέναντι στους πολίτες αλλά και να δίνουμε το παράδειγμα με το δημόσιο ύφος και ήθος που αρμόζει. Είμαι απόλυτα αφοσιωμένος στο κυβερνητικό έργο. Όλα τα υπόλοιπα, όπως γνωρίζετε, είναι αποφάσεις του Πρωθυπουργού», καταλήγει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ