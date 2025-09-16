Επίσκεψη Κικίλια στην Ουάσιγκτον: Στο επίκεντρο η συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας στον ναυπηγικό τομέα

Η επίσκεψη θα ξεκινήσει από το Υπουργείο Ενέργειας, όπου ο κ. Κικίλιας θα συζητήσει με τον αναπληρωτή υφυπουργό, Τζος Βολτς, ζητήματα ενεργειακής στρατηγικής και θαλάσσιας πολιτικής.

Την Ουάσιγκτον θα επισκεφτεί ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, για ένα πρόγραμμα επαφών με στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, μέλη του Κογκρέσου και παράγοντες της ναυτιλιακής και ενεργειακής βιομηχανίας.

Η επίσκεψη θα ξεκινήσει από το Υπουργείο Ενέργειας, όπου ο κ. Κικίλιας θα συζητήσει με τον αναπληρωτή υφυπουργό, Τζος Βολτς, ζητήματα ενεργειακής στρατηγικής και θαλάσσιας πολιτικής. Στο επίκεντρο του ταξιδιού ξεχωρίζει η συνάντηση που θα έχει την Πέμπτη με τον υπουργό Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σον Ντάφι.

Το ταξίδι περιλαμβάνει επίσης σημαντικές συναντήσεις στο Καπιτώλιο. Ο Έλληνας υπουργός θα έρθει σε επαφή με τους Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές Τζέρι Μοράν και Τοντ Γιανγκ, που διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας που αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης Τραμπ υπό το πρίσμα του ανταγωνισμού με την Κίνα.

Την επόμενη ημέρα, θα συναντηθεί με τον ομογενή βουλευτή Γκας Μπιλιράκη, γνωστό για την έντονη δραστηριότητά του σε ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα. Ακολούθως, έχει προγραμματιστεί επίσκεψη στο Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου για συνομιλίες με τον απόστρατο πλοίαρχο Τζέρι Χέντριξ σχετικά με χρηματοδοτικά προγράμματα που συνδέονται με τη ναυτιλία.

Η ατζέντα περιλαμβάνει ακόμη συναντήσεις με την αναπτυξιακή τράπεζα DFC και τον επικεφαλής επενδύσεών της, καθώς και με τον βουλευτή Τζιμ Πατρόνις.

Η παρουσία του κ. Κικίλια στην αμερικανική πρωτεύουσα πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου η συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στον ναυτιλιακό και ναυπηγικό τομέα αποκτά ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία, με την Ουάσιγκτον να αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο της χώρας μας στις θαλάσσιες μεταφορές, στην ενεργειακή ασφάλεια και στη σταθερότητα της περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ