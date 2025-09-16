Πόλεμος στην Ουκρανία: Πιθανή συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να ελπίζει σε μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, είπε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «πιθανόν» να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα, καθώς εξακολουθεί να ελπίζει να καταφέρει να διαπραγματευθεί μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία την οποία θα αποδεχθεί και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, αν ο Πούτιν δεν συμβιβαστεί, όμως δεν έχει υλοποιήσει τις απειλές του παρά το γεγονός ότι η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον της Ουκρανίας. Ο Τραμπ «είχε πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Πούτιν, πολλές συναντήσεις με τον Ζελένσκι και πιθανόν (θα συναντηθούν) μία ακόμη φορά την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη», όπου θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επεσήμανε ο Ρούμπιο απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους από το Ισραήλ όπου βρίσκεται.

«Θα συνεχίσει να προσπαθεί. Αν είναι εφικτή η ειρήνη, θα την πετύχει», πρόσθεσε. «Κάποια στιγμή ο πρόεδρος θα μπορούσε να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Δεν έχει φτάσει ακόμη εκεί, αλλά μπορεί να φτάσει σε αυτό το στάδιο», τόνισε ο Ρούμπιο.

«Αν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο (ο Τραμπ) αποδεσμευθεί ή επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία λέγοντας ‘σταματάω (να προσπαθώ)’, τότε δεν θα μείνει κανείς στον κόσμο ικανός να διαδραματίσει τον ρόλο του μεσολαβητή για να τερματίσει τον πόλεμο», υπογράμμισε ο Ρούμπιο.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία έχει εξαπολύσει μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα πάνω από 3.500 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και σχεδόν 190 πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας.

«Υπήρξαν επίσης προκλήσεις κατά των εταίρων μας», σημείωσε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X. «Πρόκειται ακριβώς για το είδος της αεροπορικής τρομοκρατίας για την οποία η Ουκρανία ζητεί κοινή άμυνα --ώστε κανένας να μην χρειάζεται να επιστρατεύει μαχητικά αεροσκάφη εσπευσμένα και να αισθάνεται την πίεση της Ρωσίας στα σύνορά του», σημείωσε ο Ζελένσκι στην ανάρτησή του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ