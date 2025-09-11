Πολιτική | Διεθνή

Ο Μακρόν στέλνει τρία μαχητικά Rafale για την προστασία του εναέριου χώρου της Πολωνίας,

Ο Μακρόν στέλνει τρία μαχητικά Rafale για την προστασία του εναέριου χώρου της Πολωνίας,
Εμανουέλ Μακρόν / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Τρία γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη Rafale «θα συμβάλουν στην προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου» καθώς και της Ανατολικής Ευρώπης μαζί με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, μετά «την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Πολωνία», ανακοίνωσε σήμερα ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας διευκρίνισε πως δεσμεύτηκε για αυτό χθες στον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, συμπληρώνοντας πως είχε μιλήσει επίσης με τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

«Δεν θα υποκύψουμε στις αυξανόμενες απόπειρες εκφοβισμού από τη Ρωσία», διαβεβαίωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

