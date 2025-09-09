Ιαπωνία: Το κυβερνών κόμμα θα επιλέξει νέο ηγέτη στις 4 Οκτωβρίου

Το κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) στην Ιαπωνία θα εκλέξει τον νέο ηγέτη του στις 4 Οκτωβρίου προκειμένου να αντικαταστήσει τον απερχόμενο πρωθυπουργό Σιγκέρου Ισίμπα, όπως δήλωσαν σήμερα υψηλόβαθμοι κοινοβουλευτικοί.

Το κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) στην Ιαπωνία θα εκλέξει τον νέο ηγέτη του στις 4 Οκτωβρίου προκειμένου να αντικαταστήσει τον απερχόμενο πρωθυπουργό Σιγκέρου Ισίμπα, όπως δήλωσαν σήμερα υψηλόβαθμοι κοινοβουλευτικοί.

Υψηλόβαθμος κοινοβουλευτικός του LDP δήλωσε πως η πλήρους κλίμακας διαδικασία επιλογής μπορεί να ευνοήσει τον Σανάε Τακαΐτσι, έναν βετεράνο δεξιό υπέρμαχο επεκτατικών δημοσιονομικών πολιτικών ο οποίος, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, αποφάσισε να είναι υποψήφιος, όπως και ο υπουργός Γεωργίας Σιντζίρο Κοϊζούμι, γιος του πρώην πρωθυπουργού Τζουνιτσίρο Κοϊζούμι. Είναι μεταξύ μιας ομάδας τουλάχιστον πέντε υποψηφίων, αν και κανείς δεν έχει ανακοινώσει μέχρι τώρα την υποψηφιότητά του.

Στον πρώτο γύρο της αναμέτρησης, κάθε βουλευτής του LDP καταθέτει μία ψήφο και οι επιλογές των μελών του κόμματος κατανέμονται αναλογικά σε ίσο αριθμό ψήφων με εκείνες των μελών του κοινοβουλίου, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να αντανακλά την ευρύτερη δυνατή άποψη των μελών του κόμματος.

Ο Τακαΐτσι και ο Κοϊζούμι, που αναδείχθηκε ως υπουργός Γεωργίας του Ισίμπα στον οποίο είχε ανατεθεί η μείωση των πολύ υψηλών τιμών του ρυζιού, ήταν και προηγουμένως υποψήφιοι και είχαν έρθει δεύτερος και τρίτος αντίστοιχα στην ψηφοφορία του Σεπτεμβρίου 2024 που ανέδειξε τελικά νικητή τον Ισίμπα.

Στους άλλους ενδεχόμενους υποψηφίους περιλαμβάνονται ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Τοσιμίτσου Μοτέγκι, που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του χθες, Δευτέρα, καθώς και ο επικεφαλής γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου Γιοσιμάσα Χαγιάσι, σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στον ανώτατο εκπρόσωπο της κυβέρνησης.

Ο Ισίμπα ανακοίνωσε την παραίτησή του στην Κυριακή, μετά τις εκλογές όπου ο κυβερνών συνασπισμός έχασε την πλειοψηφία που διέθετε και στα δύο σώματα του κοινοβουλίου εν μέσω οργής των ψηφοφόρων για την αύξηση του κόστους ζωής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ