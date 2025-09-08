Μαρινάκης: Τα μέτρα της ΔΕΘ αφορούν τους πάντες - Δεν έγινε κεντρώος ο Τσίπρας επειδή έβγαλε ένα μανιφέστο

Για την πολιτική επανεκκίνησης που επιχειρεί η κυβέρνηση μετά το πακέτο ΔΕΘ μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την παρουσία του στον ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας, κάνοντας λόγο για πολύ σημαντικά μηνύματα που έστειλε ο πρωθυπουργός που αφορούν τους πάντες.

«Το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις στην πολιτική είναι να πορεύεσαι με κλειστά τα αυτιά», όπως επεσήμανε αρχικά. «Αυτό που είδα το Σάββατο είναι έναν πρωθυπουργό ο οποίος παρουσίασε ένα συνολικό σχέδιο, που ξεκινά από το παρελθόν, εκτείνεται στο παρόν και στοχεύει στο μέλλον».

«Υπάρχει ένας κύκλος σε αυτήν την πολιτική: ένας πρωθυπουργός μεγαλώνει την πίτα χωρίς να βάζει φόρους, αντιμετωπίζοντας τη φοροδιαφυγή, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και από την ανάπτυξη της οικονομίας - αυτές είναι οι 3 πηγές των εσόδων. Αυξήθηκαν οι επενδύσεις, μειώθηκαν οι φόροι και σε συνέχεια αυτού ο πρωθυπουργός παρουσιάζει την πιο γενναία φορολογική μεταρρύθμιση. Και είναι γενναία, γιατί δεν κλείνει τα μάτια σε κανέναν».

Απαντώντας στην κριτική που ασκείται για όσα εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κ. Μαρινάκης αναγνώρισε ότι ο κόσμος περνά δύσκολα, ενώ αναφέρθηκε σε 3 βασικά παραδείγματα περιπτώσεων που επωφελούνται από τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης.

«Μια τετραμελής οικογένεια με €30.000 εισόδημα. Θα πάρει €1.200, αν είχε 3 παιδιά €2.100. Γίνονται πλούσιοι αυτοί οι άνθρωποι; Όχι, τι διαφορά έχει όμως; Αυτοί που είπα δεν είναι μόνο ιδιωτικοί υπάλληλοι - είναι και δημόσιοι υπάλληλοι, είναι και συνταξιούχοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θα το δούνε στο εκκαθαριστικό τους», υπογράμμισε και προσέθεσε λέγοντας:

Ένας ελεύθερος επαγγελματίας θα έχει την εξής εξοικονόμηση: αν έχει €20.000 εισόδημα, γλιτώνει περίπου €1.100 τον χρόνο σε φόρο. Γιατί από τα 10 στα 20 από 22% έρχεται το κράτος και του το πάει 9%. Ή ένα παιδί 22-23 ετών από ένα δημόσιο ΙΕΚ ή ένας νεαρός διανομέας, που τους πας σε μηδέν φορολόγηση, γλιτώνει €2.000».

«Αν πάρουμε ένα μέτρο μόνο για την ακρίβεια, όπως μείωση ΦΠΑ» σημείωσε, «σε άλλες χώρες δεν έχει αποδώσει και με το δημοσιονομικό κόστος που έχει, δεν θα δοθεί τίποτα άλλο σε κανέναν», σημείωσε. «Η Ευρώπη σού δίνει τη δυνατότητα για στοχευμένη έκπτωση με μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά».

Νέα επίθεση σε Τσίπρα - Τι είπε για τις δημοσκοπήσεις

Ερωτηθείς για το αν τα μέτρα της ΔΕΘ είναι ικανά να ενισχύσουν δημοκοπικά την κυβέρνηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε:

«Οι δημοσκοπήσεις λένε ένα θετικό και ένα αρνητικό για εμάς. Το ένα είναι ότι είμαστε η πρώτη κυβέρνηση 2ης τετραετίας που έχει τέτοια πολιτική διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα - δεν είναι να το πετάμε, εγώ δεν θυμάμαι άλλη κυβέρνηση με τέτοια ανθεκτικότητα. Υπάρχει όμως και μια απόσταση, αν δούμε την εκτίμηση ψήφου, από το ποσοστό που θέλουμε για να επανεκλεγούμε κυβέρνηση. Πώς την καλύπτεις αυτήν την απόσταση; Τρέχοντας με χαμηλά το κεφάλι και ολοκληρώνοντας αυτά για τα οποία σε ψήφισε ο κόσμος».

Αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα, απέφυγε να πει πολλά, σχολιάζοντας ωστόσο ότι «η χώρα κουράστηκε και υπέφερε πολύ από τις ταμπέλες».

«Δεν γίνεσαι Κεντρώος ή Κεντροδεξιός επειδή βγάζεις μια ομιλία/μανιφέστο ή κάνεις ένα rebranding, αλλά με βάση το τι κάνεις όταν έχεις τη δυνατότητα. Είναι ιερή η ευθύνη να είσαι πρωθυπουργός, δηλαδή να έρχονται οι πολίτες και να σου λένε να ηγηθείς της εκτελεστικής εξουσίας. Όταν λοιπόν ήταν η ώρα, έκανε ό,τι έκανε, με τους φόρους που έβαλε, τον νόμο Κατρούγκαλου κλπ».