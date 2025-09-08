Κερδισμένοι οι έχοντες ετήσια εισοδήματα πάνω από 10.000 ευρώ – Οσο μεγαλύτερο είναι το εισόδημα και ο αριθμός των παιδιών τόσο αυξάνεται το φορολογικό όφελος. Οι αλλαγές που έρχονται στα τεκμήρια – Σε ποια νησιά μειώνεται ο ΦΠΑ

Αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές έρχονται από την Πρωτοχρονιά για μισθωτούς και συνταξιούχους με ετήσιο εισόδημα πάνω από 10.000 ευρώ λόγω της χαμηλότερης παρακράτησης φόρου με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα η οποία ενεργοποιείται από τα εισοδήματα του 2026.

Τα μεγαλύτερα οφέλη θα διαπιστώσουν οι οικογένειες με παιδιά, οι έχοντες μεσαία αλλά και υψηλά εισοδήματα καθώς και οι νέοι ηλικίας έως 30 ετών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μισθωτοί και συνταξιούχοι με εισόδημα 40.000 ευρώ χωρίς παιδιά κερδίζουν 600 ευρώ το χρόνο, με ένα παιδί 1.000 ευρώ, με δύο παιδιά 1.400 ευρώ, με τρία παιδιά 2.300 ευρώ, ενώ οι πολύτεκνοι φτάνουν τα 4.300 ευρώ ετησίως.

Την ίδια ώρα, για νέους έως 25 ετών η μείωση φόρου για εισόδημα 30.000 ευρώ διαμορφώνεται στα 3.300 ευρώ και για νέους έως 30 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ το όφελος είναι 1.300 ευρώ.

Τα αφορολόγητα όρια

Με τη εφαρμογή της νέας κλίμακας τα αφορολόγητα όρια για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες ανέρχεται σε:

8.643 ευρώ για φορολογούμενους χωρίς παιδιά,

10.000 ευρώ για φορολογούμενους με 1 παιδί,

11.375 ευρώ από 11.000 ευρώ για 2 παιδιά,

14.364 ευρώ από 12.000 ευρώ για 3 παιδιά

27.100 ευρώ από 13.000 ευρώ για 4 παιδιά

Αναλυτικότερα τα κέρδη ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και το ύψος του εισοδήματος διαμορφώνονται ως εξής:

«Ψαλίδι» στα τεκμήρια

Σύμφωνα με το σχεδιασμό τα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες μειώνονται κατά 30%, ενώ για τα αυτοκίνητα η μείωση μπορεί να φθάσει ακόμα και το 50% καθώς δρομολογούνται ριζικές αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού τους. Το σύστημα υπολογισμού των τεκμηρίων για τα αυτοκίνητα θα αναμορφωθεί εκ βάθρων, με προσθήκη νέων κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους των τεκμαρτών ποσών.

ΦΠΑ στα νησιά

Κατά 30% μειώνονται οι συντελεστές ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου με λιγότερους από 20.000 κατοίκους. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι συντελεστές ΦΠΑ μειώνονται, από 6%, 13% και 24%, σε 4%, 9% και 17% στα εξής 19 νησιά του Αιγαίου: Λειψοί, Τήλος, Αγαθονήσι, Χάλκη, Καστελόριζο, Κάλυμνος, Νίσυρος, Πάτμος, Σύμη, Κάρπαθος, Κάσος, Αστυπάλαια, Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος, Ικαρία, Φούρνοι, Οινούσσες, Ψαρά και Σαμοθράκη. Το καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ ισχύει ήδη σε πέντε νησιά: Χίο, Λέρο, Σάμο, Λέσβο και Κω.