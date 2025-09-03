Πολιτική | Διεθνή

«Πυρά» Πεσκόφ κατά Μερτς: «Οι θέσεις του για την Ουκρανία θα πρέπει να αγνοηθούν»

Newsroom
«Πυρά» Πεσκόφ κατά Μερτς: «Οι θέσεις του για την Ουκρανία θα πρέπει να αγνοηθούν»
Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι οι απόψεις του γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς όσον αφορά τις συνομιλίες για την ειρήνευση στην Ουκρανία θα πρέπει να αγνοηθούν, επειδή ο καγκελάριος διατύπωσε μια σειρά «δυσμενών» σχολίων για τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Μερτς δήλωσε χθες, Τρίτη, σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό Sat.1 ότι ο Πούτιν είναι «ίσως ο πιο σοβαρός εγκληματίας πολέμου της εποχής μας» και ότι δεν υπάρχει χώρος για επιείκεια για τέτοια άτομα.

Η Ρωσία αρνείται πως οι δυνάμεις της έχουν διαπράξει οποιαδήποτε εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία ή ότι ο Πούτιν έχει δώσει οποιεσδήποτε διαταγές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν εγκλήματα πολέμου.

Ερωτηθείς στη διάρκεια ταξιδιού στην Κίνα σχετικά με πρόταση του Μερτς να είναι η Γενεύη ο τόπος που θα φιλοξενήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν είναι δυνατό να ληφθούν υπόψη οι απόψεις του Μερτς μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

