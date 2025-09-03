Κεραμέως: Καμία συζήτηση για αύξηση ορίων συνταξιοδότησης - Δεν αλλάζει τίποτα προς το 8ωρο

«Πρόκειται για σημαντικές ρυθμίσεις», τόνισε η υπουργός Εργασίας, σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ, και σημείωσε πως «ο βασικός χαρακτήρας των εξαγγελιών του πρωθυπουργού θα έχει να κάνει με μειώσεις άμεσων φόρων, οι οποίες θα έρθουν να ενισχύσουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών».

Στις εξαγγελίες της ΔΕΘ θα είναι και τα εργασιακά, σύμφωνα με όσα είπε η Νίκη Κεραμέως, που ξεκαθάρισε ότι δεν είναι στα σχέδια της κυβέρνησης η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ενώ είπε ακόμα ότι «δεν υπάρχει καμία συζήτηση για αύξηση ορίων συνταξιοδότησης». Επιπλέον, τόνισε πως δεν είναι στα σχέδια της κυβέρνησης η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Η κα Κεραμέως υπενθύμιζε πως η κυβέρνηση έχει μειώσει πάνω από 70 φόρους και τόνισε πως οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού «θα είναι πολύ σημαντικές και στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης και της οικογένειας. Όλες οι πρωτοβουλίες εντάσσονται σε μια βασική αρχή και αυτή είναι ότι υπερπλεόνασμα έχει η ελληνική οικονομία, από μείωση της ανεργίας, από μείωση φόρων που αποδίδουν, από μεγαλύτερη συμμόρφωση στη φορολογική νομοθεσία κτλ, να επιστρέφει στην κοινωνία».





Η κα Κεραμέως παραδέχτηκε πως «τα πράγματα δεν είναι ιδανικά και ρόδινα και ο κόσμος έχει πολλές δυσκολίες στην καθημερινότητά του. Η προσπάθεια που κάνουμε είναι να διευρύνεται διαρκώς το εισόδημα. Αφενός με αυξήσεις μισθών και ταυτόχρονα να μειώνονται και οι φόροι και οι επιβαρύνσεις, οι ασφαλιστικές εισφορές».

«Έχουμε ιστορικά ρεκόρ στην απασχόληση» απαντά στο ΠΑΣΟΚ

Για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο η κυρία Κεραμέως απάντησε στις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ που κάνει λόγο για «εργασιακό μεσαίωνα» λέγοντας «βγαίνει και τα λέει αυτά όταν έχουμε ιστορικά ρεκόρ στην απασχόληση. Χτες έκαναν συνέντευξη τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ για να παρουσιάσουν τη μαύρη κατάσταση στην αγορά εργασίας. Την ίδια μέρα, η χώρα σημείωσε ιστορικό ρεκόρ απασχόλησης. Στο 7μηνο που μας πέρασε ήταν το καλύτερο 7μηνο στην ιστορία της χώρας». «Άλλο να κάνεις αντιπολίτευση και άλλο να διαστρεβλώνεις την πραγματικότητα», τόνισε η υπουργός Εργασίας.





«Δεν αλλάζει τίποτα προς το 8ωρο»

Ερωτώμενη για τις 13 ώρες εργασίας, η κυρία Κεραμέως εξήγησε πως «δεν αλλάζει το 8ωρο. Σήμερα, μπορείς να εργάζεσαι 13 ώρες σε 2-3-4 εργοδότες αν το επιθυμείς. Το νομοσχέδιο σου δίνει μια δυνατότητα, εάν το επιθυμείς, αντί να δουλεύεις σε 2 για να συμπληρώνεις 13 ώρες, να μπορείς να το κάνεις σε έναν με δύο διαφορές. Πρώτον, δεν μετακινείσαι, όπως χρειάζεται να μετακινηθείς εάν δουλεύεις σε δύο και 2ον παίρνεις συν 40% για κάθε υπερωριακή ώα απασχόλησης, που δεν τα παίρνεις αν δουλεύεις σε δύο, γιατί είναι μερική απασχόληση. Η πραγματικότητα είναι πως οι περισσότεροι εργοδότες δεν θα θέλουν να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα γιατί θα τους κοστίσει πολύ περισσότερο να πληρώσουν συν 40% κάποιον για υπερωριακή απασχόληση από το να πάρουν έναν δεύτερο μερικής απασχόλησης».

Η υπουργός σημείωσε πως αυτό προβλέπεται και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, γίνεται κατ΄ εξαίρεση και πως «δεν μπορείς να δουλεύεις πάνω από 48 ώρες κατά μέσο την εβδομάδα στο 4μηνο».

Στη συνέχεια, η υπουργός αναφέρθηκε και στις υπόλοιπες διατάξεις του νομοσχεδίου που τόνισε πως «έρχονται να στηρίξουν τους εργαζόμενους».

3,5 εκατ. υπερωρίες έχουν καταγραφεί από την ψηφιακή κάρτα εργασίας

Για την ψηφιακή κάρτα εργασίας η κυρία Κεραμέως επισήμανε πως έφερε θεαματική αύξηση των υπερωριών.

«Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο της φετινής χρονιάς έχουν ήδη καταγραφεί 3,5 εκατ. υπερωρίες. Σε σχέση με το περσινό αντίστοιχο 7μηνο είμαστε 1,5 εκατ. υπερωρίες πάνω. Αυτή είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας και η προστασία που επιφέρει στους εργαζομένους, διότι αμείβονται πλέον για τις ώρες που εργάζονται, υπάρχει μια πολύ αυστηρή παρακολούθηση της εργασίας που κάνουν πλέον οι εργαζόμενοι και μια σημαντική προστασία του ανταγωνισμού. Και υπάρχουν και σημαντικά έσοδα για το κράτος που μας δίνουν χώρο να επιστρέψουν πίσω στην κοινωνία χρήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός.

Για τους άνεργους που δεν έχουν λάβει ακόμα το επίδομα ανεργίας λόγω της καθυστέρησης της κάρτας η κυρία Κεραμέως απάντησε πως «η κάρτα δίνει μεγαλύτερη διαφάνεια. Τις καθυστερήσεις με χαρά να τις δούμε».

Επίσης, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει «καμία συζήτηση για αύξηση ορίων συνταξιοδότησης».