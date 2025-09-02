Μιχαηλίδου για νομοσχέδιο ΥΚΟΙΣΟ: Ουσιαστικές απαντήσεις στο στεγαστικό πρόβλημα

Στην υλοποίησή του και στις κοινωνικές ομάδες που θα ωφεληθούν αναμένεται να αναφερθεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

Διατάξεις, που συμπληρώνουν ουσιωδώς τη στεγαστική πολιτική για την αντιμετώπιση του οξυμένου στεγαστικού προβλήματος, είναι αυτές που αναφέρονται στην κοινωνική αντιπαροχή και το κοινωνικό μίσθωμα, δηλώνει η κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, συζητείται από σήμερα στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και η ψήφισή του προγραμματίζεται την προσεχή εβδομάδα στην Ολομέλεια.

Στην υλοποίησή του και στις κοινωνικές ομάδες που θα ωφεληθούν αναμένεται να αναφερθεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας εμφατικά επισημαίνει, ότι πλέον των διατάξεων, για την κοινωνική στέγαση, με το νομοσχέδιο για πρώτη φορά, αναγνωρίζεται ισοβίως η τριτεκνική ιδιότητα και τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα αυτή.

Τη… μερίδα του λέοντος της δημόσιας περιουσίας θα πάρουν οι μεγαλοεργολάβοι, καταγγέλλει η αντιπολίτευση στον αντίποδα, και εκτιμά ότι στην καλύτερη περίπτωση, τα αποτελέσματα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες θα είναι πενιχρά, με τον τρόπο που προωθείται η κοινωνική αντιπαροχή και το κοινωνικό μίσθωμα. Αυτά, όπως τονίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, την ώρα που η ελληνική οικογένεια πιέζεται ασφυκτικά για τη στέγασή της.

Δ. Μιχαηλίδου: Αξιοποίηση της περιουσίας του δημοσίου για στέγαση

Το νομοσχέδιο δίνει ουσιαστικές απαντήσεις στο στεγαστικό πρόβλημα, στον άξονα της κοινωνικής αντιπαροχής και του κοινωνικού μισθώματος, δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά την πρώτη ημέρα συζήτησης και επεξεργασίας του σχεδίου νόμου «Κοινωνική αντιπαροχή, κοινωνική μίσθωση, τριτεκνική ιδιότητα και άλλες διατάξεις», στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Θέλουμε την περιουσία του δημοσίου, την οποία σεβόμαστε, να σταματήσει να λιμνάζει και να την αξιοποιήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε, υπογράμμισε η κ. Μιχαηλίδου και εξέφρασε την πεποίθηση ότι με τη νέα νομοθετική παρέμβαση, πολίτες θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο που είναι τα ενοίκια, το συνολικό απόθεμα θα αυξηθεί και με την κατασκευή εκατοντάδων ακινήτων, θα πιεστούν προς τα κάτω και οι τιμές. Σημείωσε, επίσης, ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ακινήτων, που θα μπουν στην αγορά, θα αφορούν το κοινωνικό μίσθωμα, δηλαδή θα καλύψουν ευάλωτους πολίτες που θα μπορούν να επωφεληθούν και θα μπουν σε σπίτια που θα κατασκευαστούν, με χαμηλότερο ενοίκιο.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας περιέγραψε τη σημερινή κατάσταση στη χώρα και εξήγησε γιατί η κυβέρνηση πιστεύει ότι το νομοσχέδιο μπορεί να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στο στεγαστικό πρόβλημα και προσθέτει και νέα όπλα στη φαρέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Σήμερα, το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα είναι υψηλό, παρόλα αυτά πολλοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης και το πρόβλημα του ενοικίου αποτελεί βαρίδι για πολλές οικογένειες και νέα ζευγάρια, είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου και υπογράμμισε ότι για το θέμα απαιτείται μέριμνα, και στο σκέλος της προσφοράς και στο σκέλος της ζήτησης.

Για τη μεν ζήτηση, όπως σημείωσε, η κυβέρνηση προχώρησε στο σχεδιασμό των προγραμμάτων «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ», δόθηκαν ήδη 2 δις ευρώ, και χρηματοδοτείται το επιτόκιο, ώστε μια ευάλωτη οικογένεια να μπορέσει να έχει ευκολότερη πρόσβαση, για την κάλυψη της στεγαστικής της ανάγκης, και να πληρώνει μικρότερο ποσό από αυτό που θα έδινε για ενοίκιο. Το «Σπίτι μου Ι» ολοκληρώθηκε στο 100% ενώ το «Σπίτι μου ΙΙ» σήμερα είναι στο 60% της απορρόφησης του, αφού υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον υπαγωγής. Μέσω όμως αυτών των δύο προγραμμάτων, που υπηρετούν το σκέλος της ζήτησης, έχουν βγει και περισσότερα ακίνητα στην αγορά, όπως σημείωσε. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι συνεπώς, όπως είπε η υπουργός, ότι πάρα πολλά ακίνητα σε αστικά κέντρα, που ήταν κλειστά, μέχρι πρότινος, μπαίνουν στην αγορά και έτσι ενισχύεται σταδιακά το στεγαστικό απόθεμα και άρα το σκέλος της προσφοράς.

Σε σχέση με το νομοσχέδιο και τις προβλέψεις για την κοινωνική αντιπαροχή, που θα ψηφιστούν την επόμενη εβδομάδα στην ολομέλεια, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανέφερε ότι:

- Ποσοστό τουλάχιστον 30% των ακινήτων που θα κατασκευαστούν θα δίδεται στο δημόσιο. Το ποσοστό αυτό θα μπορεί να αυξηθεί, ανάλογα με την πλειοδοτική πρόταση που θα καταθέτουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι του έργου και που ευλόγως διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή. «Εμείς θα δεχθούμε την υψηλότερη προσφορά και την προσφορά η οποία θα δίνει στο δημόσιο-την κοινωνική αντιπαροχή και το κοινωνικό μίσθωμα-τον μεγαλύτερο αριθμό διαμερισμάτων που θα διατίθενται στον κοινωνικό εκμισθωτή», είπε η κ. Μιχαηλίδου.

- Ο ανάδοχος δεν θα επιβάλλει το δικό του μίσθωμα. Το κοινωνικό μίσθωμα θα ορίζεται με ΚΥΑ και θα διαμορφώνεται είτε ως ποσοστό του εισοδήματος του εν δυνάμει δικαιούχου, είτε ως ποσοστό της αγοραίας τιμής του, του αγοραίου μισθώματος, ανάλογα με την περιοχή που θα βρίσκεται το ακίνητο, είτε σε συνδυασμό όλων των παραπάνω παραμέτρων. Δεδομένου λοιπόν ότι «περιπτωσιολογία είναι μεγάλη», αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορεί να αποτυπωθεί στο νομοσχέδιο το μίσθωμα (σ.σ. διατυπώθηκε κριτική, από την αντιπολίτευση, για το θέμα αυτό).

- Ο ιδιώτης ανάδοχος θα έχει τη δυνατότητα να κάνει μια πρόταση, σε σχέση με τη διαχείριση του ακινήτου, όμως οι κανόνες της διαχείρισης θα διαμορφώνονται από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής.

- Στην κοινωνική αντιπαροχή «μπαίνουν και εμπορικές χρήσεις», ούτως ώστε μια έκταση κοινωνικής αντιπαροχής να καθίσταται περισσότερο βιώσιμη, να υπάρχει εμπορική δραστηριότητα και να λειτουργεί, ως μια γειτονιά.

- Θα υπάρξουν προγραμματικές συμβάσεις, ώστε σε κάποια από τα μη ενεργά στρατόπεδα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, να κτιστούν «χιλιάδες κατοικίες». Το 25% των κατοικιών που θα φτιαχτούν, εντός αυτών των μην ενεργών στρατοπέδων που θα επιλεγούν, θα κατευθυνθούν για την κάλυψη της στέγασης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και ποσοστό 75% θα αφορά κατοικίες που θα καλύπτουν οικογένειες πολύτεκνες, μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με ΑμεΑ. Η κατασκευή των διαμερισμάτων θα καλυφθεί από δημόσιους πόρους.

Η υπουργός επισήμανε ότι στο νομοσχέδιο έχει περιληφθεί διάταξη για τις δομές βραχυχρόνιας φροντίδας για άτομα με αναπηρία. «Είναι η μεγάλη η αγωνία οικογενειών που δεν έχουν να αφήσουν το παιδί τους σε μια δομή για λίγες ημέρες, ώστε να επισκεφθούν το άλλο τους παιδί που σπουδάζει σε άλλη πόλη, δεν έχουν τρόπο να πάνε σε ένα γιατρό το απόγευμα γιατί δεν μπορούν να αφήσουν κάπου με ασφάλεια το παιδί τους», είπε η κ. Μιχαηλίδου.

Εμφατικά αναφέρθηκε, επίσης, στην αναγνώριση, εφ όρου ζωής, της τριτεκνικής ιδιότητας. «Το δημογραφικό είναι κύριο ζήτημα εθνικής επιβίωσης και καίριος στόχος μας είναι να πετύχουμε την αναχαίτισή του», είπε και υπογράμμισε ότι η αναγνώριση της τριτεκνικής ιδιότητας, εφ΄όρου ζωής, είναι πολύ σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή. «Μια οικογένεια, ένας γονιός δεν είναι τρίτεκνοι μέχρι το τρίτο τους παιδί ενηλικιωθεί. Οι τρίτεκνοι θα παραμένουν τρίτεκνοι για μια ζωή, για να μπορεί και το κράτος να συμβάλλει συνεχώς, για ένα καλύτερο και πιο αισιόδοξο αύριο», είπε η κ. Μιχαηλίδου.

Νέα Δημοκρατία: ένα ακόμα σημαντικό βήμα απέναντι στην πρόκληση του στεγαστικού

Η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Συρεγγέλα είπε ότι το νομοσχέδιο αγγίζει τις δύο κρίσιμες προκλήσεις της χώρας, το στεγαστικό πρόβλημα και το δημογραφικό ζήτημα. «Η πολιτεία από το 2019, εκπονεί συνεχώς σχέδιο, για να ανταποκριθεί και στα δύο αυτά ζητήματα και προχωρά και σε πρακτικές λύσεις», είπε η βουλευτής της ΝΔ και αναφέρθηκε στα μέτρα για την εξισορρόπηση ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής, στα προγράμματα στέγασης «Σπίτι μου Ι" και «Σπίτι μου ΙΙ». Τώρα, σημείωσε, έρχεται ένα ακόμα σημαντικό νομοθέτημα για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές, με τρόπο σύγχρονο, κοινωνικά δίκαιο και βιώσιμο. Αναφερόμενη στην κοινωνική αντιπαροχή, υπογράμμισε ότι το ελληνικό δημόσιο θα μπορέσει να διαθέσει την αναξιοποίητη, ως σήμερα, ακίνητη περιουσία του, σε επενδυτές, που θα αναλάβουν την ανέγερση σύγχρονων ενεργειακά και λειτουργικών κατοικιών και από τα νέα αυτά ακίνητα, τουλάχιστον ποσοστό 30% θα αποδίδεται στο δημόσιο, ως κοινωνικές κατοικίες, που θα μισθώνονται σε δικαιούχους, με αντικειμενικά κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. «Οι κατοικίες δεν θα είναι αποκομμένες, όπως έχουμε δει στο παρελθόν, αλλά θα αποτελούν μέρος του οικιστικού ιστού, θα είναι ενταγμένες σε κτήρια πολλαπλών χρήσεων, ώστε να προωθείται η κοινωνική συνοχή», είπε η Μαρία Συρεγγέλα. Αναφέρθηκε, επίσης, στην πρόνοια για δυνατότητα μίσθωσης με δικαίωμα εξαγοράς, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε νέα ζευγάρια να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία.

Στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας θα δημιουργηθεί ηλεκτρονικό μητρώο για την πλήρη διαφάνεια της διαδικασίας και στον ΟΠΕΚΑ θα συσταθεί μητρώο δικαιούχων, ώστε κάθε κατοικία να «πηγαίνει» σε εκείνον που τη χρειάζεται περισσότερο. Σαφείς θα είναι και οι κανόνες για συντήρηση και την επισκευή των ακινήτων, ώστε η αξία τους να παραμένει υψηλή και να μην υποβαθμίζεται στο χρόνο. Τα μισθώματα για τις κοινωνικές κατοικίες θα καθοριστούν με τρόπο ώστε να είναι ουσιαστικά χαμηλότερα από τα ενοίκια της αγοράς. «Το κέρδος λοιπόν είναι τριπλό. Το κράτος αξιοποιεί την περιουσία του, χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση. Οι ιδιώτες έχουν κίνητρο επένδυσης και το πιο σημαντικό, οι πολίτες αποκτούν ποιοτική στέγη. Μιλάμε δηλαδή για σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με κοινωνικό πρόσημο», είπε η εισηγήτρια της ΝΔ. Το νομοσχέδιο όμως δεν μένει μόνο στη στέγαση αλλά προχωρά και σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις για το δημογραφικό, με μέτρα για τη στήριξη της οικογένειας, σημείωσε η κ. Συρεγγέλα και υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά, αναγνωρίζεται ισοβίως η τριτεκνική ιδιότητα και τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα αυτή. Άλλωστε, όπως ανάφερε, και στα πορίσματα της επιτροπής της Βουλής, για το δημογραφικό, έχει επισημανθεί η ανάγκη να λαμβάνονται μέτρα για τις τρίτεκνες οικογένειες, με στόχο τη σταδιακή εξομοίωσή τους με τις πολύτεκνες οικογένειες και συνεπώς η κυβέρνηση της ΝΔ κάνει πράξη την διακομματική αυτή πρόταση, για την αντιμετώπιση του κρίσιμου δημογραφικού ζητήματος.

Στον αντίποδα ωστόσο, «μικρό καλάθι» κρατάει η αντιπολίτευση στο νομοσχέδιο. Όλοι τους αναφέρθηκαν στην οξύτατη στεγαστική κρίση, τις τιμές αγοράς και ενοικίων, που έχουν εκτοξευτεί, με συνέπεια οι νέοι να αδυνατούν να φύγουν από την πατρική εστία και να δημιουργήσουν το δικό τους σπίτι, την ίδια ώρα που οικογένειες με παιδιά, πιέζονται ασφυκτικά. Όλοι τους επίσης κατήγγειλαν ότι εκείνο που κάνει το νομοσχέδιο είναι το κράτος να χαρίζει δημόσια περιουσία σε εργολάβους που θα υποχρεωθούν ένα μικρό ποσοστό των ακινήτων να το νοικιάσουν ελαφρώς χαμηλότερα από τις τιμές των άλλων ακινήτων από τα οποία θα κερδίζουν.

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση δίνει τα κλειδιά στους εργολάβους

«Δεν μιλάμε για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για μια κοινωνική πραγματικότητα που καταγράφεται συστηματικά από όλους τους δείκτες», είπε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Κατερίνα Καζάνη και αναφέρθηκε στις διαπιστώσεις της Eurostat, σύμφωνα με τις οποίες, το 78% των Ελλήνων, ηλικίας 20 με 29 ετών, ζει ακόμα με τους γονείς του, δηλαδή το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη, μετά την Ιταλία. Την ίδια στιγμή, όπως επισήμανε, τα νοικοκυριά ξοδεύουν, κατά μέσο όρο, το 35% του διαθέσιμου εισοδήματός τους, για στέγη, όταν ο μέσος όρος στη Ευρώπη των 27, είναι μόλις 19,2%. Το δε 60% των νοικοκυριών που νοικιάζουν σπίτι δαπανούν πάνω από το 40% του εισοδήματος τους, για στεγαστικές ανάγκες. «Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μια κοινωνία σε στεγαστική ασφυξία», είπε η κ. Καζάνη και παρατήρησε ότι δύο χρόνια μετά τη δημιουργία του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, δεν υπάρχει κανένα εθνικό σχέδιο στεγαστικής πολιτικής παρά μόνο αποσπασματικές ρυθμίσεις και επικοινωνιακές εξαγγελίες. Το πρόγραμμα «Σπίτι μου» απευθύνεται μόνο σε εκείνους που έχουν δυνατότητα να αγοράσουν σπίτι και από αυτούς λίγοι κατάφεραν να ενταχθούν, είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Σε σχέση με το νομοσχέδιο, η κ. Καζάνη επισήμανε ότι, ενώ ο νόμος για την κοινωνική κατοικία προέβλεπε ότι ποσοστό 30% έως 60% των σπιτιών που θα χτίζονταν θα πήγαινε στο δημόσιο, με τη νέα νομοθετική παρέμβαση, πρακτικά το ποσοστό αυτό εδραιώνεται στο 30% και την ίδια ώρα, αδιευκρίνιστο παραμένει και το ύψος του κοινωνικού μισθώματος. « Το νομοσχέδιο επιμένει στο να δίνονται τα ακίνητα αποκλειστικά και απλόχερα σε ιδιώτες εργολάβους. Αντίθετα, το στεγαστικό πρόγραμμα που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ πριν πέντε μήνες, κινείται σε τελείως διαφορετική λογική. Στο ΠΑΣΟΚ μιλάμε για τη σύσταση μιας συμμετοχικής εταιρίας υπό δημόσιο έλεγχο που θα διαχειρίζεται, θα κατασκευάζει και θα εποπτεύει τις κοινωνικές κατοικίες. Ταυτόχρονα, οι ευρωπαϊκές τάσεις είναι τελείως διαφορετικές από τις προθέσεις της κυβέρνησης. Σε πολλές χώρες τα δημόσια ακίνητα παραχωρούνται σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κοινωνικούς συνεταιρισμούς, ενώσεις κατοίκων. Έτσι η αξιοποίησή τους υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και όχι το ιδιωτικό κέρδος. Αντί γι' αυτό η Κυβέρνηση παραδίδει τα κλειδιά στους εργολάβους με «Fast Track» διαδικασίες, χωρίς καμία εγγύηση για το κοινωνικό όφελος», είπε η κ. Καζάνη.

ΣΥΡΙΖΑ: Παράδοση της δημόσιας περιουσίας στους μεγαλοεργολάβους

«Έρχεστε σήμερα, τρία χρόνια μετά, να τροποποιήσετε το δικό σας νόμο, τον πλήρως αποτυχημένο, για να παραχωρήσετε στα εργολαβικά συμφέροντα πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή μετά το εξ αδιαιρέτου ποσοστό επί του οικοπέδου, ποσοστό των νέων κατοικιών, που αν δεν κάνω λάθος είπατε ότι μπορεί να φτάνει έως και το 70%. Ο προηγούμενος νόμος σας προέβλεπε την εκμετάλλευση ακινήτων για ορισμένο χρονικό διάστημα μετά το πέρας του οποίου ήταν υποχρεωμένος να παραδώσει το ακίνητο στον ιδιοκτήτη του φορέα», είπε η ειδική αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου και κάλεσε την υπουργό να καταθέσει πίνακα με τις αξίες γης, ανά περιοχή. Ζήτησε, επίσης, να διευκρινισθεί αν καθοριστεί το κοινωνικό μίσθωμα, ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος. «Δεν ορίζετε το ύψος του μισθώματος κοινωνικής κατοικίας. Τουλάχιστον στο 50% πρέπει να είναι. Θα είναι ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος; Ως ποσοστό των μισθωμάτων της αγοράς; Δεν προβλέπετε ελάχιστο ποσοστό, για παράδειγμα 10% διάθεση των κοινωνικών κατοικιών προς μίσθωση σε ευάλωτες ή ευπαθείς ομάδες. Δεν προβλέπετε προστασία δικαιούχων μισθωτών σε περιπτώσεις αδυναμίας. Τι θα γίνει αν χάσουν τη δουλειά τους; Τι θα γίνει αν μειωθεί ταχύτατα το εισόδημά τους, όχι με δική τους ευθύνη. Αν υπάρχουν σοβαρά ζητήματα υγείας», είπε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και κατήγγειλε: «έχουμε ένα πρόσχημα δημιουργίας κοινωνικών κατοικιών να το χρησιμοποιείτε για να ιδιωτικοποιήσετε τη δημόσια περιουσία. Τι κάνετε; Την παραδίδετε σε ορέξεις real estate σχεδιασμών και με μεγαλοεργολαβικών συμφερόντων».

ΚΚΕ: Λεηλασία της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου

«Τα μέτρα που φέρνετε, δεν αφορούν την ανάγκη των εργατικών λαϊκών οικογενειών, των νέων ζευγαριών, σε σύγχρονη και ασφαλή στέγη», είπε η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ Βιβή Δάγκα. «Αν θέλατε, έστω, να δώσετε ορισμένες ανάσες ανακούφισης, θα υιοθετούσατε τις προτάσεις νόμου που έχει καταθέσει το Κ.Κ.Ε. για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ιδιαίτερα για την προστασία της πρώτης κατοικίας των οικογενειών που έχουν άτομα με αναπηρίες, με χρόνιες παθήσεις, με ειδικές ανάγκες, Και τολμάτε, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, να μιλάτε για φθηνή και ποιοτική στέγη, για αντιμετώπιση της στεγαστικής επισφάλειας, όπως λέτε, όταν έχουν πάρει μορφή χιονοστιβάδας οι πλειστηριασμοί και οι εξώσεις λαϊκών κατοικιών. Όταν διατηρείτε όλο αυτό το άθλιο νομοθετικό πλαίσιο, που έχει την υπογραφή και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. για τους πλειστηριασμούς και τις εξώσεις, για να υπερασπίσετε τα συμφέροντα των τραπεζιτών, των funds, των κάθε λογής κορακιών», είπε η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ και προέβλεψε ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου υπηρετούν την κερδοφορία των ομίλων που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή και τη διαχείριση ακινήτων και το πλαίσιο, καθίσταται περισσότερο ελκυστικό, «για να κάνουν τις μπίζνες τους οι κατασκευαστικοί όμιλοι» και για τη λεηλασία της ακίνητης περιουσίας, αλλά και των αποθεματικών του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

Ελληνική Λύση: Δεν είναι κοινωνική πολιτική, είναι εμπαιγμός

«Το νομοσχέδιο αυτό δεν είναι άσκηση κοινωνικής και εθνικής πολιτικής, αλλά αποτελεί εμπαιγμό. Αποτελεί εμπαιγμό, διότι δεν αναφέρει τίποτα το σαφές. Δεν καθιστά σαφές ούτε ποιες εννοεί ως ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες», δήλωσε η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου που κάλεσε την κυβέρνηση να εξηγήσει γιατί βάζει και πάλι τους ιδιώτες στη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας. «Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί να εξυπηρετήσει ιδιωτικά συμφέροντα κερδοσκόπων εργολάβων και ήρθε η ώρα να διαθέσει αδιάκριτα δημόσια περιουσία, δηλαδή περιουσία η οποία ανήκει σε όλους τους φορολογούμενους Έλληνες, ως προς το συμφέρον ιδιωτών, προφανώς καλύπτοντας και ιδιωτικές συμφωνίες. Η Ελληνική Λύση δηλώνει ότι αντιτίθεται ρητά και σε αυτή την κυβερνητική πρακτική», είπε η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης και κατήγγειλε ότι αυξάνονται τα δικαιώματα των ιδιωτών αναδόχων με το πρόσχημα της κοινωνικής αντιπαροχής. Δήλωσε επίσης αντίθετη, η κοινωνική αντιπαροχή ή το κοινωνικό μίσθωμα να καλύπτει και ευάλωτες ομάδες που δεν είναι Έλληνες πολίτες.

Νέα Αριστερά: Δημόσια γη σε εργολάβους

«Έχουμε ένα νομοσχέδιο αποσπασματικό και ψευδεπίγραφο, που όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει τα αίτια και το μέγεθος της στεγαστικής κρίσης, αλλά εκχωρεί -με ασαφείς, χρονοβόρες και αντιφατικές διαδικασίες- σε ντόπιους και ξένους εργολάβους δημόσια γη και δημόσια ακίνητα, τόσο της Κυβέρνησης όσο και των ΟΤΑ, με αποκλειστική έγκριση της Υπουργού», ανέφερε η ειδική αγορήτρια της Νέας Αριστεράς Θεανώ Φωτίου και κατήγγειλε: «το κράτος απλά χαρίζει οικόπεδα σε εργολάβους, με μοναδικό αντίτιμο την υποχρέωση ενοικίασης ενός ποσοστού του ακινήτου με ελαφρά καλύτερους όρους για τους ενοικιαστές. Είναι αυτό κοινωνική αντιπαροχή; Εδώ χαρίζουμε ουσιαστικά δημόσια περιουσία σε εργολάβους και το βαφτίζουμε κοινωνική αντιπαροχή. Είναι προφανές ότι το δημόσιο και η κοινωνία θα ζημιωθούν προς όφελος των εργολάβων». Η βουλευτής επισήμανε επίσης ότι όσοι μπουν ως δικαιούχοι στο πρόγραμμα κοινωνικής μίσθωσης δεν θα λαμβάνουν πλέον επίδομα στέγασης και συνεπώς, το πρόγραμμα δεν αφορά τους «ακραία φτωχούς».

«Νίκη»: Θα αποφασίζουν οι ιδιώτες

«Αυτές οι διατάξεις, είναι απόδειξη ανικανότητας μιας Κυβέρνησης να διατυπώσει με σαφή λόγο πέντε, δέκα κριτήρια που θα κατανείμουν δίκαια τα δικαιώματα σε όσους θα έπρεπε να δοθούν», είπε ο ειδικός αγορητή της «Νίκης» Τάσος Οικονομόπουλος και παρατήρησε ότι το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αντί να θεσπίσει συγκεκριμένα κριτήρια, πετάει το μπαλάκι στον ΟΠΕΚΑ ή και άλλους και συνεπώς «ο νόμος υπάρχει απλά για να υπάρχει και δεν λύνει κανένα πρόβλημα, ούτε διατυπώνει με σαφήνεια πως θα προχωρήσουν τα προγράμματα, αντιθέτως δημιουργεί νέα προβλήματα». Ο βουλευτής αναφέρθηκε σε διάταξη που προβλέπει ότι με οικονομοτεχνική μελέτη θα ορίζεται το βέλτιστο ποσοστό κοινωνικής κατοικίας το οποίο ορίζεται ως 30% κατ' ελάχιστο και κατά συνέπεια, «οι ιδιώτες είναι εν τέλει αυτοί που και πάλι θα αποφασίζουν». Στο κλίμα αυτό, ο κ. Οικονομόπουλος χαρακτήρισε εξαιρετικά προβληματική τη «μεταφορά, με μία κοινή υπουργική απόφαση και χωρίς άλλη διατύπωση, της διαχείρισης των ακινήτων δημοσίων φορέων στο Υπουργείο Οικογένειας, τη διαχείριση δηλαδή μεγάλου αριθμού και αξίας ακινήτων».

Πλεύση Ελευθερίας: Ούτε διαφάνεια ούτε δίκαιη κατανομή

Δεν διασφαλίζεται η διαφάνεια και η δίκαιη κατανομή των οφελών προς όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως. Υπάρχει ένας ορατός κίνδυνος δυστυχώς να δημιουργηθούν νέες ανισότητες και να υποβαθμιστεί η ποιότητα της κατοικίας εν γένει, χωρίς ουσιαστικά πραγματική και κοινωνική ανταπόδοση.», είπε ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας Σπύρος Μπιμπίλας και προειδοποίησε ότι η απουσία ισχυρού ελεγκτικού μηχανισμού καταλήγει σε βάρος των πολιτών και εν προκειμένω, διασφαλίζεται ότι η κοινωνική αντιπαροχή δεν θα εξελιχθεί σε εργαλείο νέων ανισοτήτων και υπογείων διαπλοκών. Ασαφής, είπε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, είναι και η πρόβλεψη για το κοινωνικό μίσθωμα, δηλαδή «ποιοι είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι, με ποια εισοδηματικά και άλλα κοινωνικά κριτήρια εν τέλει θα επιλέγονται και με ποιο, τελικά, τρόπο θα αποφευχθεί η στρέβλωση της αγοράς κατοικίας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ