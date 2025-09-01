Τηλεδιάσκεψη Δήμα - Κυρανάκη με τον Επίτροπο Μεταφορών για τον άξονα Αλεξανδρούπολη - Οδησσός

Τηλεδιάσκεψη με θέμα την αναβάθμιση του άξονα Αλεξανδρούπολη – Οδησσός συγκάλεσε, σήμερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας με συναρμόδιους Υπουργούς από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία και με τη συμμετοχή του Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα, καθώς και του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Τηλεδιάσκεψη με θέμα την αναβάθμιση του άξονα Αλεξανδρούπολη – Οδησσός συγκάλεσε, σήμερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας με συναρμόδιους Υπουργούς από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία και με τη συμμετοχή του Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα, καθώς και του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Η εντατικοποίηση του συντονισμού και των ενεργειών για την αναβάθμιση του άξονα Αλεξανδρούπολη – Οδησσός, προέκυψε έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ουκρανό Πρόεδρο.

Ο Άξονας Αλεξανδρούπολης – Οδησσού εντάσσεται ήδη στον σχεδιασμό του τριμερούς σχήματος Ελλάδας – Βουλγαρίας – Ρουμανίας, υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής και του αρμόδιου Επιτρόπου της, με τη συνεργασία της Μολδαβίας και της Ουκρανίας και σκοπό τη βελτίωση της συνδεσιμότητας και των υποδομών των μεταφορών στο πλαίσιο του Διαδρόμου Βαλτική – Μαύρη Θάλασσα – Αιγαίο Πέλαγος (Baltic-Black Sea- Aegean Sea).

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2024, το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε τον αναθεωρημένο κανονισμό για το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (TEN-T), ο οποίος περιλαμβάνει την επέκταση του δικτύου Ευρωπαϊκών Διαδρόμων Μεταφορών προς την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Εν προκειμένω, ο άξονας Αλεξανδρούπολη – Οδησσός εντάσσεται στον Ευρωπαϊκό Διάδρομο Μεταφορών «Βαλτική – Μαύρη Θάλασσα – Αιγαίο Πέλαγος – ΒΒΑ».

Αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης ήταν η προετοιμασία της συνάντησης των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των πέντε (5) χωρών, τον Σεπτέμβριο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Πολιτικό διακύβευμα των εν λόγω συναντήσεων για την Ελλάδα αποτελεί η ενεργός στήριξη και ουσιαστική συμβολή στην ενίσχυση της διασυνοριακής και περιφερειακής συνεργασίας, με σκοπό την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων για την απρόσκοπτη κυκλοφορία προσώπων και εμπορίου, με ταυτόχρονη ανάδειξη του συγκριτικού πλεονεκτήματος των λιμένων της χώρας μας ως σημείων σύνδεσης της ΕΕ με τα διεθνή δίκτυα μεταφορών.