Μακρόν: Αν δεν γίνει σύνοδος με Ζελένσκι ως τη Δευτέρα, ο Πούτιν θα «έχει εξαπατήσει» τον Τραμπ

Εάν αυτή η διμερής συνάντηση «στην οποία δεσμεύτηκε ο πρόεδρος Πούτιν ενώπιον του προέδρου Τραμπ» δεν πραγματοποιηθεί έως τη Δευτέρα, «πιστεύω πως για μία ακόμη φορά, αυτό θα σήμαινε πως ο πρόεδρος Πούτιν θα έχει εξαπατήσει τον πρόεδρο Τραμπ» και «αυτό δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο», επισήμανε ο Γάλλος πρόεδρος κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

«Θα μιλήσουμε και οι δύο με τον πρόεδρο Τραμπ» αυτό το Σαββατοκύριακο και «εάν θα διαπιστώσουμε την επόμενη εβδομάδα πως για μία ακόμη φορά, έπειτα από μήνες υποσχέσεων που δεν τηρήθηκαν, ότι αυτό δεν θα συμβεί, θα ζητήσουμε ξεκάθαρα να ληφθούν πρωτογενείς και δευτερογενείς κυρώσεις» σε βάρος της Ρωσίας, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Επιπλέον, ο Εμανουέλ Μακρόν, που έχει χαρακτηρίσει τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν «τέρας» και «αρπακτικό», αρνήθηκε σήμερα πως τον έχει προσβάλει και κατήγγειλε εκ νέου την «αυταρχική πορεία» και τον «ρεβιζιονιστικό ιμπεριαλισμό» του Ρώσου ηγέτη.

«Όταν λέμε πως υπάρχει ένα τέρας στις πόρτες της Ευρώπης (…), πιστεύω πως αυτή η φράση περιγράφει αυτό που οι Γεωργιανοί, οι Ουκρανοί και πολλά άλλα έθνη νιώθουν πολύ βαθιά, δηλαδή έναν άνδρα που αποφάσισε να πάρει μια αυταρχική, δεσποτική πορεία και να εφαρμόσει έναν ρεβιζιονιστικό ιμπεριαλισμό», δήλωσε ο Μακρόν, απαντώντας στις κατηγορίες περί «χυδαίων ύβρεων» που διατύπωσε η ρωσική διπλωματία.

Μερτς: Ο πόλεμος στην Ουκρανία «θα μπορούσε να διαρκέσει ακόμη πολλούς μήνες»

Ο πόλεμος στην Ουκρανία «θα μπορούσε να διαρκέσει ακόμη πολλούς μήνες» αλλά οι υποστηρικτές του Κιέβου «είναι πρόθυμοι» να συνεχίσουν τη βοήθειά τους, προειδοποίησε σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχοντας δίπλα του τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στην Τουλόν.

«Ο πόλεμος αυτός θα μπορούσε να διαρκέσει ακόμη πολλούς μήνες. Εμείς θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προετοιμαστούμε γι αυτό. Είμαστε έτοιμοι», δήλωσε ο Μερτς, για τον οποίο «η διατήρηση αυτού του 'συνασπισμού των προθύμων' είναι μια «προτεραιότητα»» του ζεύγους Γαλλίας - Γερμανίας.

Για τον καγκελάριο, οι περίπου 30 σύμμαχοι, κυρίως Ευρωπαίοι, της Ουκρανίας που έχουν συγκροτηθεί υπό αυτή την ονομασία είναι «έτοιμοι, σε ευρεία συναίνεση, να βοηθήσουν την Ουκρανία με πολύ συγκεκριμένο τρόπο».

«Δεν θα εγκαταλείψουμε την Ουκρανία», πρόσθεσε ακόμη ο Μερτς στο τέλος του γαλλογερμανικού υπουργικού συμβουλίου.

Οι Ευρωπαίοι επέστρεψαν από ένα ταξίδι στον Λευκό Οίκο δηλώνοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ντόναλντ Τραμπ, να συναντήσει τον Ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι εντός των δύο επόμενων εβδομάδων.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης διαπίστωσε ότι «δεν υπάρχει προφανώς καμιά βούληση εκ μέρους του προέδρου Πούτιν να συναντήσει τον πρόεδρο Ζελένσκι», καθώς ο Ρώσος ηγέτης «έθεσε προϋποθέσεις που είναι απολύτως απαράδεκτες».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ