Έφοδος του FBI στο σπίτι του Τζον Μπόλτον, πρώην συμβούλου, νυν επικριτή του Τραμπ

Πράκτορες του FBI πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του Τζον Μπόλτον, πρώην Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο έρευνας σχετικά με διαβαθμισμένα έγγραφα, αναφέρει το Bloomberg.

Ομοσπονδιακοί πράκτορες εισέβαλαν στο σπίτι του Μπόλτον στο Μέριλαντ στις 7 π.μ. τοπική ώρα στο πλαίσιο έρευνας που διέταξε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ στη nypost.

«ΚΑΝΕΙΣ δεν είναι υπεράνω του νόμου... Πράκτορες του FBI σε αποστολή», είπε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X λίγο μετά την έναρξη της εφόδου, ο Πατέλ.

Μόλις λίγη ώρα πριν, ο Μπόλτον είχε γράψει στο Χ σχολιάζοντας το θέμα των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία: «Η Ρωσία δεν έχει αλλάξει τον στόχο της: να σύρει την Ουκρανία σε μία νέα Ρωσική Αυτοκρατορία. Στο μεταξύ, οι συναντήσεις θα συνεχισθούν διότι ο Τραμπ θέλει ένα Νόμπελ Ειρήνης, αλλά δεν βλέπω αυτές τις συνομιλίες να προoδεύουν».

Ο Τζον Μπολτον υπηρέτησε ως πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Εθνη και ως σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

O Αμερικανός πρόεδρος είχε απολύσει τον Μπόλτον από τη θέση του το 2019, αφού οι δύο άνδρες είχαν έντονη διαμάχη επάνω σε διάφορες πολιτικές στην πρώτη του θητεία του Τραμπ, με τον Μπόλτον να εξελίσσεται στην πορεία σε σφοδρό επικριτή του, δηλώνοντας ότι είναι ανίκανος για το αξίωμα.

Ο Τραμπ αργότερα κατηγόρησε τον Μπόλτον ότι χρησιμοποίησε διαβαθμισμένες πληροφορίες για να γράψει ένα αυτοβιογραφικό σημείωμα για την εποχή του στον Λευκό Οίκο, με τίτλο «Το Δωμάτιο Όπου Συνέβη» και μήνυσε, ανεπιτυχώς, για να εμποδίσει τη δημοσίευση.

Ο Τραμπ αγωνίστηκε να ακυρώσει την έκδοσή του λόγω της συμπερίληψης εθνικών μυστικών, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.

Κατά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα κατηγορώντας τον Τζον Μπόλτον ότι αποκάλυψε «ευαίσθητες πληροφορίες» από την περίοδο κατά την οποία υπηρετούσε τον Λευκό Οίκο, από το 2018 έως το 2019.

Ο αμερικανός πρόεδρος αφαίρεσε από τον Μπόλτον την προστασία της Μυστικής Υπηρεσίας που του είχε χορηγηθεί αφού το υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε ότι δεχόταν απειλές κατά της ζωής του από το Ιράν και τον αποκάλεσε «βλάκα». Του στέρησε επίσης κάθε πρόσβαση σε δεδομένα εθνικής ασφάλειας και πληροφοριών.

Ο Τζον Μπόλτον είχε καταγγείλει ότι υπήρξε στόχος σχεδίου δολοφονίας που εκπονήθηκε από το Ιράν την περίοδο 2021-2022 και τον Ιανουάριο είχε δηλώσει ότι «η απειλή παραμένει». Η Τεχεράνη ήθελε κατ' αυτόν να εκδικηθεί τον θάνατο του στρατηγού Κάσεμ Σολεϊμάνι, στις 3 Ιανουαρίου 2020, από πλήγμα drone στο Ιράκ σε επίθεση που έγινε κατά διαταγή του Τραμπ.