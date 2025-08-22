Παπασταύρου: Αναβαθμισμένος ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας - Αισιοδοξία για τον διαγωνισμό υδρογονανθράκων

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είπε επίσης πως στις 3 Σεπτεμβρίου η Ελλάδα θα καταθέσει στην Κομισιόν συγκεκριμένες προτάσεις για τις τιμές του ρεύματος.

Στον αναβαθμισμένο ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ενώ δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για τον διαγωνισμό υδρογονανθράκων. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε επίσης πως στις 3 Σεπτεμβρίου η Ελλάδα θα καταθέσει στην Κομισιόν συγκεκριμένες προτάσεις για τις τιμές του ρεύματος.

Αναφερόμενος στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, με αφορμή το δημοσίευμα του Bloomberg, που κάνει λόγο για «πράσινο φως» Χαφτάρ για τουρκικές έρευνες μεταξύ Λιβύης και Κρήτης, είπε πως: «Η πολιτική της χώρας μας δεν προσδιορίζεται από τα δημοσιεύματα, αλλά από τις πράξεις στο πεδίο». «Τους τελευταίους 6 μήνες η Ελλάδα έχει προχωρήσει στον διεθνή διαγωνισμό για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, που λήγει στις 10/9, και ελπίζουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Προχωρήσαμε στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που εκκρεμούσε για χρόνια και προχωρήσαμε και στα θαλάσσια πάρκα. Άρα λειτουργούμε με ενέργειες στην πράξη».

«Η αλήθεια είναι ότι ο πρωταγωνιστικός ρόλος της χώρας μας στον τομέα της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο έχει ενισχυθεί. Παίζουμε κομβικό ρόλο στις διασυνδέσεις προς τον Βορρά. Θυμίζω θα έρθει τον Νοέμβριο ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ. Από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού αναγνωρίζουν ότι η χώρα μας έχει αναβαθμισμένο ενεργειακό ρόλο. Ο αναβαθμισμένος ρόλος είναι πολύ φυσικό να προκαλεί αντιδράσεις από όσους βλέπουν ότι αλλάζουν οι ισορροπίες. Αυτές οι αντιδράσεις αντιμετωπίζονται στο πεδίο», υπογράμμισε.

«Ένα είναι σίγουρο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου αναφέρει ρητά το ανυπόστατο του Τουρκολιβυκού Μνημονίου. Δεύτερον, διεξάγεται διεθνής διαγωνισμός και υπάρχει καταρχήν ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς. Τρίτον, αυτήν τη στιγμή αμερικανικό φυσικό αέριο πηγαίνει μέσω της χώρας μας στις χώρες του Βορρά. Όλα αυτά έχουν αναβαθμίσει αντικειμενικά τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας», πρόσθεσε ο υπουργός Ενέργειας.

Παράλληλα, ο κ. Παπασταύρου δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για την εξέλιξη του διαγωνισμού, αλλά οι εταιρείες θα αποφασίσουν με αμιγώς επιχειρηματικά κριτήρια, όπως είπε. «Είναι σαφές ότι όλος αυτός ο θόρυβος δεν είναι ενισχυτικός, όμως αυτό που έχει σημασία είναι αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα τα κοιτάσματα». «Προφανώς, αν δεν υπήρχαν οι παραφωνίες το περιβάλλον θα ήταν ευνοϊκότερο, όμως οι εταιρείες πάνε σε περιοχές με αντιπαλότητες. Γνωρίζουν ότι αυτό είναι ένα κομμάτι που θα πρέπει να περιμένουν», κατέληξε.

Για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, ανέφερε πως πρόκειται για μια «σύνθετη άσκηση που όπως είπε ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει». «Αποτελεί σημαντικό έργο και για ΕΕ και άρα η ΕΕ παρακολουθεί. Θέλω να ελπίζω ότι και εκεί θα προχωρήσουμε σύντομα. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι προχωρήσει το έργο», υπογράμμισε.

Όσον αφορά τη «μίνι» ενεργειακή κρίση του περσινού καλοκαιριού, τόνισε ότι προκάλεσε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων, αφού καταγράφηκαν διπλάσιες τιμές στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. «Χρειάστηκε η παρέμβαση του πρωθυπουργού και δημιουργήθηκε η Task Force από την Κομισιόν που συνεδρίασε για πρώτη φορά τον Ιούνιο, αναγνωρίζοντας επίσημα το πρόβλημα», σημείωσε.

«Αν δει κανείς τις τιμές χονδρικής του Αυγούστου του 2024 (μεταξύ της βόρειας και την ΝΑ Ευρώπης) και τον Αύγουστο του 2025, η απόσταση έχει συγκλίνει και δεν επαναλήφθηκε το φαινόμενο. Άρα ο πρώτος στόχος επιτεύχθηκε, όμως παραμένουν δομικά προβλήματα μεταξύ της ενιαίας αγοράς ενέργειας. Στις 3 Σεπτεμβρίου η Ελλάδα θα καταθέσει

συγκεκριμένες προτάσεις στην επόμενη συνεδρίαση της Task Force και να δούμε πώς θα περάσει η αποκλιμάκωση στις τελικές τιμές καταναλωτή», κατέληξε.