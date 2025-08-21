Πολιτική | Διεθνή

Αντιπρόεδρος ΗΠΑ για Ουκρανία: Η Ευρώπη πρέπει να έχει τη «μερίδα του λέοντος» για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Αντιπρόεδρος ΗΠΑ για Ουκρανία: Η Ευρώπη πρέπει να έχει τη «μερίδα του λέοντος» για τις εγγυήσεις ασφαλείας
Τζέι Ντι Βανς / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
«Δεν νομίζω πως πρέπει να σηκώσουμε εμείς το βάρος» σε αυτή την περίπτωση, δήλωσε ο αμερικανός αντιπρόεδρος.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε χθες Τετάρτη πως είναι οι ευρωπαϊκές χώρες αυτές που θα πρέπει να έχουν «τη μερίδα του λέοντος» των εγγυήσεων ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία, σε πόλεμο με τη Ρωσία από τον Φεβρουάριο του 2022, για να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη.

«Δεν νομίζω πως πρέπει να σηκώσουμε εμείς το βάρος» σε αυτή την περίπτωση, δήλωσε ο κ. Βανς εμφανιζόμενος σε εκπομπή του Fox News, του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η δεξιά στις ΗΠΑ. «Νομίζω πως πρέπει να βοηθήσουμε αν είναι απαραίτητο για να τελειώσει ο πόλεμος και να σταματήσουν οι σκοτωμοί. Όμως νομίζω πως πρέπει να αναμένουμε, και ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) ασφαλώς αναμένει, πως η Ευρώπη θα διαδραματίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο», πρόσθεσε.

«Ανεξαρτήτως της μορφής που θα έχει, οι ευρωπαίοι θα πρέπει να πάρουν τη μερίδα του λέοντος του βάρους», επέμεινε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

