ΣΥΡΙΖΑ: Σύσκεψη υπό Φάμελλο ενόψει ΔΕΘ

Σύσκεψη, ενόψει της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη ΔΕΘ, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στα γραφεία του κόμματος στην Πλ. Κουμουνδούρου υπό τον πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο.

Σύμφωνα με κομματικές πηγές, στη συνάντηση συμμετείχαν στελέχη του κόμματος, καθώς και οι υπεύθυνοι παραγωγικών και οικονομικών τομέων της Πολιτικής Γραμματείας και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Στη σύσκεψη προγραμματίστηκε η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη ΔΕΘ και η συμμετοχή του κόμματος στην κινητοποίηση του Σαββάτου 6/9, στο πλευρό της κοινωνίας.

Μεταξύ άλλων, επιβεβαιώθηκε η διεκδίκηση των θέσεών του, που έχουν κατατεθεί και ως προτάσεις νόμου στη Βουλή, για:

Αντιμετώπιση της ακρίβειας με βασικό μέτρο τη μείωση -και σε κάποια αγαθά ακόμα και μηδενισμό- του ΦΠΑ.

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους Δημόσιους Υπαλλήλους.

Επαναφορά της 13ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και της προσωπικής διαφοράς για όλους τους συνταξιούχους.

Επισημάνθηκε δε, ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι περίεργα βουβός απέναντι σε αυτές τις πραγματικά απαραίτητες κοινωνικές ανάγκες και διεκδικήσεις.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και ήδη προγραμματίζει τις συναντήσεις του με παραγωγικούς και συνδικαλιστικούς φορείς και κοινωνικές συλλογικότητες, ετοιμάζοντας την κεντρική παρέμβαση του στη ΔΕΘ στις 10 Σεπτεμβρίου», αναφέρουν οι ίδιες πηγές.