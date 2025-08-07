Πολιτική | Διεθνή

Επικοινωνία Ζελένσκι - Γκεοργκίεβα για νέο πακέτο οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Επικοινωνία Ζελένσκι - Γκεοργκίεβα για νέο πακέτο οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Το υφιστάμενο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας του ΔΝΤ προς την Ουκρανία, ύψους 15,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ολοκληρώνεται το 2027.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συζήτησε με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα για νέο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας προς το Κίεβο.

«Συζητήσαμε για ένα νέο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας το οποίο θα ενισχύσει την Ουκρανία άμεσα αλλά και στη μεταπολεμική εποχή», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία του με την Γκεοργκίεβα. «Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε γρήγορα τα απαραίτητα βήματα. Η κυβέρνηση εργάζεται ήδη επ’ αυτού», συμπλήρωσε ο ουκρανός πρόεδρος.

Το υφιστάμενο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας του ΔΝΤ προς την Ουκρανία, ύψους 15,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ολοκληρώνεται το 2027. Ουκρανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν πως το πρόγραμμα αφορά κυρίως την ανοικοδόμηση της χώρας, όμως οι ανάγκες έχουν αυξηθεί καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022 με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων.

Οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι το χρηματοδοτικό κενό της Ουκρανίας θα διευρυνθεί σημαντικά τον επόμενο χρόνο εάν οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίσουν να εξαπολύουν κύματα επιθέσεων σε όλη τη χώρα και το Κίεβο δεν καταφέρει να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούν οι δανειστές.

Φωτογραφία: @associatedpress
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ο Βιρτζ σκοράρει και η Bayer βάζει αυτογκόλ - Τα «ψιλά γράμματα» στην μεταγραφή του αιώνα

Οι αποκαλύψεις περί ανύπαρκτων ελέγχων στην αγορά βιολογικών προϊόντων

Προς πώληση για 3,45 εκατ. ευρώ ιδιωτικό νησί - φρούριο στην Ουαλία

tags:
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ουκρανία
ΔΝΤ
Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα
gazzetta
gazzetta reader insider insider