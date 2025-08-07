Τραμπ: Σημαντική η ένταξη χωρών της Μ. Ανατολής στις συμφωνίες του Αβραάμ

Στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ, που υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας Τραμπ, τέσσερις χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία κατοίκων συμφώνησαν να εγκαθιδρύσουν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είναι σημαντικό οι χώρες της Μέσης Ανατολής να προσχωρήσουν στις Συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες στοχεύουν στην εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να τονίζει ότι μια τέτοια κίνηση θα διασφαλίσει την ειρήνη στην περιοχή.

«Τώρα που το πυρηνικό οπλοστάσιο που "δημιουργείται" από το Ιράν έχει εξολοθρευτεί εντελώς, είναι πολύ σημαντικό για μένα όλες οι χώρες της Μέσης Ανατολής να προσχωρήσουν στις Συμφωνίες Αβραάμ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του.

Στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ, που υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας Τραμπ, τέσσερις χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία κατοίκων συμφώνησαν να εγκαθιδρύσουν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, σε συμφωνίες που έγιναν με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Προσπάθειες επέκτασης των συμφωνιών έχουν γίνει πιο περίπλοκες από τον αυξανόμενο αριθμό θανάτων και τον λιμό στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πόλεμος εκεί, όπου οι τοπικές αρχές λένε ότι περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει, έχει προκαλέσει παγκόσμια οργή. Ο Καναδάς, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσαν σχέδια τις τελευταίες ημέρες για την αναγνώριση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Η κυβέρνηση Τραμπ συζητά ενεργά με το Αζερμπαϊτζάν την πιθανότητα να εντάξει τη χώρα αυτή και ορισμένους συμμάχους της Κεντρικής Ασίας στις Συμφωνίες του Αβραάμ, ελπίζοντας να εμβαθύνει τους υπάρχοντες δεσμούς τους με το Ισραήλ, σύμφωνα με πέντε πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ