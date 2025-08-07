Η Ελβετία θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για μείωση των δασμών

Προς το παρόν, δεν θεωρεί απαραίτητη την εφαρμογή αντίμετρων στους αμερικανικούς δασμούς.

Αποφασισμένη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ με στόχο τη γρήγορη μείωση των δασμών, δηλώνει η κυβέρνηση της Ελβετίας.

Μετά από έκτακτη σύσκεψη, τονίζει ότι διατηρεί στενή επαφή με τις αμερικανικές αρχές και τους επηρεαζόμενους κλάδους της βιομηχανίας. Προς το παρόν, δεν θεωρεί απαραίτητη την εφαρμογή αντίμετρων στους αμερικανικούς δασμούς.

Χθες η Πρόέδρος της χώρας Κάριν Κέλερ-Σούτερ αναχώρησε από τις ΗΠΑ χωρίς να ανακοινώσει καμία επιτυχία στη μείωση των δασμών 39% που έχει επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ελβετία. Σύμφωνα με το Bloomberg, μια αντιπροσωπεία με επικεφαλής την Ελβετή πρόεδρο παρουσίασε μια νέα πρόταση σε Αμερικανούς αξιωματούχους, χωρίς να καταλήξουν σε μια καλύτερη συμφωνία.