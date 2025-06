«Daddy's home»: Ο Λευκός Οίκος υιοθέτησε τον χαρακτηρισμό «μπαμπάκας» για τον Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος υιοθέτησε τον χαρακτηρισμό «μπαμπάκας» (daddy) για τον Ντόναλντ Τραμπ σε βίντεο που ανήρτησε, αφού ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε χρησιμοποίησε τον χαρακτηρισμό αυτό σε συνομιλία του με τον Αμερικανό πρόεδρο χθες, Τετάρτη.

Ο Λευκός Οίκος υιοθέτησε τον χαρακτηρισμό «μπαμπάκας» (daddy) για τον Ντόναλντ Τραμπ σε βίντεο που ανήρτησε, αφού ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε χρησιμοποίησε τον χαρακτηρισμό αυτό σε συνομιλία του με τον Αμερικανό πρόεδρο χθες, Τετάρτη.

«Ο μπαμπάκας επέστρεψε», έγραψε ο Λευκός Οίκος στο Χ συνοδεύοντας την ανάρτηση με ένα βίντεο στο οποίο ακούγεται το τραγούδι “Hey Daddy (Daddy’s home)” του Usher μαζί με εικόνες από τη συμμετοχή του Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη.

🎶 Daddy’s home… Hey, hey, hey, Daddy.



President Donald J. Trump attended the NATO Summit in The Hague, Netherlands. pic.twitter.com/asJb5FD2Ii

— The White House (@WhiteHouse) June 26, 2025