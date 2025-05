Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Μερτς για την εκλογή του: «Προσβλέπω στη συνεργασία μας»

«Θερμά συγχαρητήρια Φρίντριχ Μερτς για την εκλογή σας ως Καγκελάριου της Γερμανίας», αναφέρει.

«Θερμά συγχαρητήρια Φρίντριχ Μερτς για την εκλογή σας ως Καγκελάριου της Γερμανίας. Προσβλέπω στη συνεργασία μας για την ενίσχυση των διμερών μας δεσμών και την αντιμετώπιση των κοινών ευρωπαϊκών προκλήσεων. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στον νέο σας ρόλο», έγραψε ο Πρωθυπουργος Κυριάκος Μητσοτάκης σε συγχαρητήρια ανάρτησή του για την εκλογή του νέου Γερμανού Καγκελαρίου.

A decisive victory for our political family, for Germany, and for Europe. Congratulations @_FriedrichMerz! One thing is clear: you will be Germany’s next chancellor.

— Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) February 23, 2025