Παπαθανάσης: Εργαζόμαστε με επιμονή για τη δημιουργία ενός φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος

«Στο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών εργαζόμαστε με επιμονή για τη δημιουργία ενός φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει τη βιώσιμη αξιοποίηση των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πόρων», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης σε χαιρετισμό του στο 4ο Διεθνές Συνέδριο TMM_CH (Transdisciplinary Multispectral Modelling and Cooperation for the Preservation of Cultural Heritage), που πραγματοποιείται από τις 7 έως τις 9 Απριλίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου, διοργανώνεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και του υπουργείου Εξωτερικών. Ο Νίκος Παπαθανάσης πρόσθεσε με έμφαση ότι «η μετάβαση σε μία πράσινη και γαλάζια οικονομία απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις, καινοτομία και τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία».

«Σε αυτό το πλαίσιο», σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, απευθυνόμενος στους συνέδρους στην ενότητα «Πράσινη και μπλε συμφωνία για τον τουρισμό μέσω της βιώσιμης αναβίωσης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των Περιβαλλοντικών Πόρων», «η Ελλάδα μοχλεύει σημαντικά κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το ΕΣΠΑ 2021-2027 που προωθεί τις πράσινες και βιώσιμες υποδομές στον τουρισμό, ενισχύει την νέα επιχειρηματικότητα και προστατεύει την πολιτιστική μας κληρονομιά».

Ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι «παράγοντας-κλειδί στη μετάβαση σε ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο είναι η ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που παίζουν κρίσιμο ρόλο τόσο στην τοπική ανάπτυξη όσο και στην εργασία». Και επεξήγησε ότι «ειδικά στα μικρά νησιά μέσω του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης δύο χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες μπορούν να εκκινήσουν με στόχο τη στήριξη υφιστάμενων, νέων και μελλοντικών μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκων».

Ο Νίκος Παπαθανάσης τόνισε με έμφαση ότι «ο τουρισμός και η πολιτιστική κληρονομιά είναι θεμελιώδης πυλώνας της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και την βιώσιμης προόδου. Ωστόσο, η διαχείριση θα πρέπει να γίνεται με έναν σύγχρονο και καινοτόμο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας και της μετάβασης σε ένα πράσινο και βιώσιμο οικονομικό μοντέλο».

Ολοκληρώνοντας ο αναπληρωτής υπουργός σημείωσε προς τους συμμετέχοντες ότι αναμένει «να προκύψουν προτάσεις που θα συνεισφέρουν σημαντικά στη διαμόρφωση της στρατηγικής προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομία και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής για όλους τους Έλληνες».

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών συνεχάρη τους διοργανωτές για το συνέδριο καθώς, όπως σημείωσε, «πρόκειται για έναν θεσμό που προάγει τη συνεργασία για τη διατήρηση και την προώθηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς». Στο συνέδριο προεδρεύει και συντονίζει η ομότιμη καθηγήτρια Αντωνία Μοροπούλου από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Επικεφαλής της Διεπιστημονικής Ομάδας και Επικεφαλής Επιστημονική Υπεύθυνη της αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου, Αντιπρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ