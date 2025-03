Ολοκληρώθηκε η τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ με Πούτιν

Η αμερικανική κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει τον Ρώσο ηγέτη να υπογράψει μια πρόταση εκεχειρίας 30 ημερών.

Τελευταία ενημέρωση 18:37

Ολοκληρώθηκε προ ολίγου η τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία διήρκεσε πάνω από 1,5 ώρα, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου του Λευκού Οίκου στο NBC.

Νωρίτερα, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Νταν Σκαβίνο, γνωστοποίησε ότι η συνομιλία ήταν σε εξέλιξη και ότι «πηγαίνει καλά».

Ο Σκαβίνο ήταν παρών στο Οβάλ Γραφείο για αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία, η οποία ενδέχεται να αποδειχθεί κρίσιμη για το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία.

Happening Now—President Trump is currently in the Oval Office speaking with President Vladimir Putin of Russia since 10:00amEDT. The call is going well, and still in progress.

— Dan Scavino (@Scavino47) March 18, 2025