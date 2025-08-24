ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης μας θύμισε ότι ζει σε άλλη χώρα

«Η χώρα χρειάζεται άλλη πολιτική. Με πάταξη των καρτέλ που αισχροκερδούν, μείωση των άδικων έμμεσων φόρων και ενίσχυση των εισοδημάτων».

Την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του τονίζοντας: «Το ότι ο κύριος Μητσοτάκης ζει σε άλλη χώρα το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές. Φρόντισε στην επάνοδο του στις κυριακάτικες αναρτήσεις να μας το θυμίσει».

«Στο μεσοδιάστημα ο πληθωρισμός έχει χτυπήσει κόκκινο, ένας στους δύο Έλληνες δεν πήγε διακοπές, η Ελλάδα κατέγραψε θλιβερές πρωτιές στην ΕΕ στις ακάλυπτες υγειονομικές ανάγκες και στους εργαζόμενους που δουλεύουν πάνω από 48 ώρες τη βδομάδα» πρόσθεσε η Κουμουνδούρου.

«Πάλι καλά που δεν ανέβασε κι αυτός ηλιοβασίλεμα σαν τον κύριο Σκέρτσο να το "κρατήσουν σε ένα συρτάρι του μυαλού τους" όσοι δεν τα βγάζουν πέρα» υπογράμμισε και κατέληξε: «Η χώρα χρειάζεται άλλη πολιτική. Με πάταξη των καρτέλ που αισχροκερδούν, μείωση των άδικων έμμεσων φόρων και ενίσχυση των εισοδημάτων. Αυτό είναι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για την προοδευτική αλλαγή που έχει ανάγκη η κοινωνία για να ανασάνει».

Νωρίτερα, το κόμμα της αντιπολίτευσης απάντησε εκ νέου στον υπ. Επικρατείας: «Κανείς δεν αντιπολιτεύτηκε τον κ. Σκέρτσο για τα ηλιοβασιλέματα όπως ισχυρίζεται. Το σχόλιο αφορούσε και αφορά την παντελή απουσία κοινωνικής ενσυναίσθησης και ευαισθησίας που επιδεικνύει λέγοντας στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές να τα κρατήσουν σε ένα «συρτάρι» του μυαλού τους μια φωτογραφία από ηλιοβασίλεμα που ανάρτησε ο ίδιος» επεσήμανε.

«Είναι λογικό ο αμετακίνητος υπουργός του κ. Μητσοτάκη να επιδεικνύει αυτή την αλαζονική συμπεριφορά καθώς πάρα τα υπουργικά καθήκοντα που ασκεί εδώ και μια εξαετία δεν έχει μπει ποτέ στην δοκιμασία της εκλογικής διαδικασίας και της εκλογής. Δεν έχει επαφή με τον κόσμο και τα προβλήματά του. Ο κ. Σκέρτσος και στην σημερινή του απασχόληση αλλά και στην προηγούμενη υπηρετούσε και υπηρετεί τα συμφέροντα πανίσχυρων μειοψηφικών ελίτ που που δεν μπορούν να αισθανθούν την δυσκολία του ανθρώπου που δεν μπορεί να πάει διακοπές, μια σύγχρονη εκδοχή του "αν ο λαός δεν έχει να φάει ψωμί, ας φάει παντεσπάνι"» συμπλήρωσε.