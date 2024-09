Μητσοτάκης: Η Ελλάδα αλληλέγγυα στις χώρες που επλήγησαν από σοβαρές πλημμύρες

«Χρειαζόμαστε μια ενωμένη και αποφασιστική ευρωπαϊκή απάντηση για να προσαρμοστούμε στις κλιμακούμενες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο διαδίκτυο (στα αγγλικά) εκφράζει την αλληλεγγύη της Ελλάδας στις χώρες που επλήγησαν από την κακοκαιρία: Συγκεκριμένα αναφέρει ο πρωθυπουργός:

«Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα με τη Ρουμανία, την Πολωνία, την Τσεχία, την Αυστρία και τη Μολδαβία, που επλήγησαν από σοβαρές πλημμύρες. Τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων» τονίζει ο Έλληνας πρωθυπουργός.

«Χρειαζόμαστε μια ενωμένη και αποφασιστική ευρωπαϊκή απάντηση για να προσαρμοστούμε στις κλιμακούμενες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης» κατέληξε ο Κυρ. Μητσοτάκης.

Greece stands in solidarity with Romania, Poland, Czechia, Austria, and Moldova, affected by severe flooding. Our condolences go out to the families of the victims. We need a united and decisive European response to adapt to the escalating challenges of the climate crisis.

