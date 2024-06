Βολιβία: Απέτυχε απόπειρα πραξικοπήματος κατά του προέδρου Άρτσε - Συνελήφθη ο επικεφαλής του στρατού

Η βολιβιανή αστυνομία συνέλαβε τον πρώην αρχηγό του γενικού επιτελείου στρατού Χουάν Χοσέ Σούνιγα, ο οποίος κατηγορείται από τον πρόεδρο Λουίς Άρσε για «απόπειρα πραξικοπήματος»

Η βολιβιανή αστυνομία συνέλαβε τον πρώην αρχηγό του γενικού επιτελείου στρατού Χουάν Χοσέ Σούνιγα, ο οποίος κατηγορείται από τον πρόεδρο Λουίς Άρσε για «απόπειρα πραξικοπήματος», ενώ ολοκληρώθηκε και η αποχώρηση των δυνάμεων του στρατού που περικύκλωσαν το προεδρικό μέγαρο της Βολιβίας

Εικόνες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Βολιβίας δείχνουν τον στρατηγό Σούνιγα να οδηγείται σε αστυνομικό όχημα, αμέσως μετά από σύντομες δηλώσεις του σε δημοσιογράφους. «Είστε υπό κράτηση, στρατηγέ», του είπε ο υφυπουργός Εσωτερικών Τζόνι Αγκιλέρα.

Προτού συλληφθεί ο Σουνίγα υποστήριξε στους δημοσιογράφους ότι έδρασε με βάση εντολές του Άρσε, ο οποίος του ζήτησε την Κυριακή «να προετοιμάσει κάτι» για να ενισχυθεί η δημοτικότητά του.

Χθες ο στρατηγός και οι άνδρες του περπάτησαν στους δρόμους της Λα Πας ως την πλατεία Μουρίγιο, όπου τοποθέτησαν οκτώ άρματα μάχης και έριχναν δακρυγόνα εναντίον οποιουδήποτε προσπαθούσε να πλησιάσει.

Ο Άρσε τότε κατήγγειλε στο Χ «μη κανονικές κινήσεις κάποιων μονάδων του στρατού της Βολιβίας». «Πρέπει να γίνει σεβαστή η δημοκρατία», τόνισε ο πρόεδρος.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, ένα άρμα μάχης προσπάθησε να ρίξει τη μεταλλική πόρτα του Παλάσιο Κεμάδο, την έδρα της προεδρίας, όπου ο Σουνίγα εισήλθε για λίγο προτού ξαναβγεί.

Ο πρόεδρος Λουίς Άρσε έσπευσε να διορίσει νέα ηγεσία στις ένοπλες δυνάμεις, ενώ το Ανώτατο Δικαστήριο κατήγγειλε «επίθεση εναντίον της δημοκρατικής σταθερότητας» στη χώρα. Από την πλευρά της, η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει ποινική έρευνα εναντίον του στρατηγού Σούνιγα ως επικεφαλής της καταγγελλόμενης «απόπειρας πραξικοπήματος» στη Βολιβία.

Περιτριγυρισμένος από στρατιώτες, ο στρατηγός δήλωσε ότι «οι ένοπλες δυνάμεις προσπαθούν να αναδιαρθρώσουν τη δημοκρατία, να την κάνουν πραγματική δημοκρατία. Όχι αυτή των λίγων, όχι αυτή των αφεντικών που κυβερνούν τη χώρα εδώ και 30- 40 χρόνια».

Από το προεδρικό μέγαρο ο Άρσε απέπεμψε τον Σουνίγα και διόρισε νέα διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων.

A Military Coup appears to be underway in the South American Country of Bolivia, as Elements of the Army have gathered in the Administrative Capital of La Paz; while Soldiers have now Broken-Through the Main Gate to the Home of President Luis Arce, and are Clashing inside with… pic.twitter.com/TKIf5OCF29

