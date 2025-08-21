Ερυθρός Σταυρός: «Απαράδεκτη» η εντατικοποίηση των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα

«Η Γάζα είναι ένας κλειστός χώρος από τον οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς (…) και όπου η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, τα τρόφιμα και το πόσιμο νερό μειώνεται»

Η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την εντατικοποίηση από το Ισραήλ των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε τις πρώτες επιχειρήσεις και συνεχίζει τους βομβαρδισμούς με στόχο να καταλάβει την πόλη της Γάζας.

«Η εντατικοποίηση των εχθροπραξιών στη Γάζα σημαίνει περισσότεροι νεκροί, περισσότεροι εκτοπισμοί, περισσότερες καταστροφές και περισσότερος πανικός», δήλωσε ο Κριστιάν Καρντόν εκπρόσωπος της οργάνωσης με έδρα τη Γενεύη σε μήνυμά του προς το AFP.

«Η Γάζα είναι ένας κλειστός χώρος από τον οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς (…) και όπου η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, τα τρόφιμα και το πόσιμο νερό μειώνεται», υπογράμμισε ο ίδιος, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «η ασφάλεια των εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα επιδεινώνεται ώρα με την ώρα».

«Είναι απαράδεκτο», κατέληξε ο εκπρόσωπος της ΔΕΕΣ, η οποία συμμετέχει ενεργά στις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα και ενεπλάκη σε όλες τις επιχειρήσεις ανταλλαγής ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα με Παλαιστίνιους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές.

Από την 7η Οκτωβρίου 2023 η ΔΕΕΣ προσπαθεί μάταια να αποκτήσει πρόσβαση στους ομήρους που άρπαξαν η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες κατά την επίθεσή τους εναντίον του Ισραήλ. Περίπου 49 όμηροι, εκ των οποίων 27 νεκροί, εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς ζήτησε χθες Τετάρτη την επιστράτευση 60.000 εφέδρων, αφού ενέκρινε το σχέδιο επίθεσης του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας, η οποία θεωρείται το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς στον θύλακα έπειτα από 22 μήνες βομβαρδισμών, στρατιωτικών επιχειρήσεων και αποκλεισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ