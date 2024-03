Μισέλ: Συγχαίρει ειρωνικά τον Πούτιν για τη νίκη στις εκλογές

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ «συνεχάρη» ειρωνικά σήμερα τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για την επανεκλογή του, παρότι η ψηφοφορία έχει μόλις αρχίσει.

«Θέλω να συγχαρώ τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές που ξεκινάνε σήμερα», έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X. «Ούτε αντιπολίτευση. Ούτε ελευθερία. Ούτε επιλογή», πρόσθεσε.

Would like to congratulate Vladimir Putin on his landslide victory in the elections starting today.

No opposition.

No freedom.

No choice.

— Charles Michel (@CharlesMichel) March 15, 2024