Συνάντηση Ν. Δένδια με τον επιτετραμμένο της διπλωματικής αντιπροσωπείας της Παλαιστίνης

Συνάντηση με τον επιτετραμμένο της διπλωματικής αντιπροσωπείας της Παλαιστίνης στην Αθήνα, Yussef Dorkhom, είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές συζήτησαν για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

I had a meeting @GreeceMFA today with Chargé d'affaires of the Diplomatic Representation of #Palestine in Athens, Yussef Dorkhom. Discussion on developments in the #EasternMediterranean and the situation in the #MiddleEast. pic.twitter.com/FzRTDN4lXA

