Σούπερ μάρκετ: Επενδύσεις εκατομμυρίων για την κυριαρχία στο ράφι

Στρατηγικές κινήσεις προς πάσα κατεύθυνση δρομολογούν οι ισχυροί «παίκτες» του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων. Πού εστιάζει η κάθε αλυσίδα.

Εμβληματικές επενδύσεις, πολλών εκατομμυρίων ευρώ, υλοποιούν οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας με στόχο την… κυριαρχία στο ράφι, με τον ανταγωνισμό να χτυπάει κόκκινο κι ενώ βασική τους αποστολή είναι η κάλυψη των αναγκών του καταναλωτικού κοινού.

Με μεγάλο στοίχημα την υιοθέτηση χαμηλών τιμών, προκειμένου να στηριχθούν τα ελληνικά νοικοκυριά, την ώρα που ο πληθωρισμός δείχνει και πάλι να «φουσκώνει», τα σούπερ μάρκετ προχωρούν σε στρατηγικές επενδυτικές κινήσεις. Επενδυτικές κινήσεις που δεν είναι μονόπλευρες, αλλά «ακουμπούν» κι άλλους κλάδους όπως το real estate. Επενδυτικές κινήσεις που δεν περιορίζονται αποκλειστικά στη δημιουργία νέου δικτύου καταστημάτων, αλλά αφορούν ακόμη και σε εξαγορές άλλων αλυσίδων με στόχο την επίτευξη συνεργειών.

Σκλαβενίτης

Ένα βήμα ακόμη πιο κοντά στη μεγάλη επένδυση που σχεδιάζει στο πρώην εργοστάσιο της Πίτσος στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη βρίσκεται ο όμιλος Σκλαβενίτης. Μόλις την περασμένη εβδομάδα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφάσισε την τελική έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για την ανάπλαση του ιστορικού εργοστασίου. Όραμα του leader του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων στις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου της Πίτσος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου κέντρου πολιτισμού, αγοράς, εστίασης και αναψυχής, ώστε να αναδειχθεί σε έναν χώρο τοπόσημο για ολόκληρη τη γύρω περιοχή. Το project ανάπλασης προβλέπει χώρους πώλησης υπεραγοράς (αμιγώς) συνολικής έκτασης άνω των 13.000 τ.μ., εστίασης πάνω από 12.300 τ.μ., γραφεία/καταστήματα άνω των 3.100 τ.μ. αθροιστικά, επιφάνεια άνω των 5.000 τ.μ. για χώρους πολλαπλών χρήσεων κ.α. Το εργοστάσιο, ιδιοκτησίας μέχρι πρότινος της BSH Hellas, έχει περάσει υπό τον έλεγχο του ομίλου Σκλαβενίτης από τα τέλη του 2023 έναντι τιμήματος 26 εκατ. ευρώ περίπου. Η συνολική επιφάνεια του κτηρίου είναι 53.399 τ.μ. και έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο έκτασης 51.845,86 τ.μ.

Στο μεταξύ, λίγο πριν τα τέλη Ιουλίου, η Σκλαβενίτης ανακοίνωσε την εξαγορά της αλυσίδας «Σπιτική Κουζίνα», η οποία διαθέτει σημεία πώλησης μαγειρευτού φαγητού σε κεντρικές περιοχές της Αττικής. Το deal αφορά στην απόκτηση των 25 καταστημάτων «Σπιτική Κουζίνα» στην Αττική, ενώ όλες οι θέσεις εργασίας, 75 στο σύνολό τους, θα διατηρηθούν. Η εν λόγω επιχειρηματική κίνηση δεν είναι τυχαία. Αντίθετα μάλιστα εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής την οποία έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια ο όμιλος Σκλαβενίτης με έμφαση στο μαγειρευτό, σπιτικό φαγητό, το οποίο προσφέρει μέσω του δικτύου καταστημάτων του. Με την εν λόγω επιχειρηματική κίνηση ο market leader της αγοράς «μπαίνει» με ακόμη μεγαλύτερες αξιώσεις στη μαζική εστίαση και δη στο σπιτικό φαγητό, ανεβάζοντας στα ύψη τον ανταγωνισμό με τους έτερους «παίκτες» του κλάδου, καθώς αλλάζει στρατηγικά τους όρους του παιχνιδιού.

Τα σχέδια, ωστόσο, του ομίλου για τον χώρο του έτοιμου μαγειρευτού δεν σταματούν εδώ. Και αυτό γιατί την ίδια ώρα βρίσκεται σε πλήξη εξέλιξη ένα ακόμη μεγάλο project. Πρόκειται για τη νέα μονάδα παραγωγής έτοιμων γευμάτων που κατασκευάζει ο όμιλος Σκλαβενίτης στη Μαγούλα. Τη μονάδα παραγωγής θα κατασκευάσει η AVAX στους χώρους της Μανδράλ Ακίνητα Αποθηκεύσεων Μονοπρόσωπη ΑΕ, στην απόκτηση των οποίων προχώρησε η Σκλαβενίτης τον Ιούλιο του 2024 μέσω της θυγατρικής της, της Γλάρος. Κατά τις πληροφορίες, η νέα μονάδα παραγωγής έτοιμων γευμάτων, όταν θα ξεκινήσει τη λειτουργία της το προσεχές διάστημα, αναμένεται να παράγει έως και 250.000 μερίδες έτοιμου φαγητού σε ημερήσια βάση.

Μέσα στον Ιούλιο μάλιστα η οικογένεια Σκλαβενίτη προχώρησε και σε μια ακόμη κίνηση – έκπληξη, μπαίνοντας στο μετοχικό κεφάλαιο της Premia Properties, μέσω της επενδυτικής της εταιρείας ΑΝΙΚΑ Α.Ε.

Lidl Ελλάς

H Lidl Ελλάς, που επισήμως φιγουράρει στη δεύτερη θέση στον κλάδο του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, επικεντρώνεται στην επέκταση αλλά και στον εκσυγχρονισμό του δικτύου καταστημάτων της.

Η αλυσίδα εγκαινίασε στις 24 Ιουλίου το πλήρως ανακατασκευασμένο κατάστημά της στην Αθήνα, επί της οδού Θηβών 186 στον Ρέντη, σε μια επένδυση που ξεπερνά τα 1,5 εκατ. ευρώ. Το νέο κατάστημα, συνολικής επιφάνειας 977 τμ, σχεδιάστηκε με γνώμονα την καινοτομία, τη λειτουργικότητα και την εξυπηρέτηση του πελάτη.

Είχαν προηγηθεί τον περασμένο Μάιο τα εγκαίνια του πλήρως ανακατασκευασμένου καταστήματος της αλυσίδας στη Χερσόνησο Κρήτης, επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου, σε μια επένδυση άνω των 5,9 εκατ. ευρώ. Το νέο κατάστημα εκτείνεται πλέον σε 1.269 τ.μ. ενώ μεταξύ των σημαντικότερων βελτιώσεων περιλαμβάνονται ανανεωμένος και αισθητικά αναβαθμισμένος χώρος πώλησης, νέα, εμπλουτισμένα σημεία παρουσίασης προϊόντων, σύγχρονος χώρος Bake Off, ανακαίνιση βοηθητικών και υποστηρικτικών χώρων, χώρος ανακύκλωσης και νέο στέγαστρο για τα καρότσια.

Παράλληλα, προχωρούν κανονικά οι σχεδιασμοί της αλυσίδας για τη δημιουργία ενός νέου κέντρου διανομής στην Ελευσίνα, προκειμένου να ενισχυθούν έτι περαιτέρω οι λειτουργίες της καθημερινής τροφοδοσίας των φρέσκων προϊόντων στα καταστήματα της αλυσίδας σε όλη την Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για μια επένδυση ύψους 100 εκατ. ευρώ, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το 2029. Το νέο logistics center θα έχει έκταση 60.000 τμ.

ΑΒ Βασιλόπουλος

Στην υλοποίηση του φιλόδοξου στρατηγικού πλάνου μετασχηματισμού της, το οποίο έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028, επικεντρώνεται η ΑΒ Βασιλόπουλος, επιχειρώντας ένα ισχυρό comeback στην αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων. «Το πλάνο που ξεκινήσαμε το 2023 με στόχο την πλήρη αναδιοργάνωση της αλυσίδας αποδίδει. Λειτουργεί και είμαστε αισιόδοξοι», δήλωνε τον περασμένο μήνα στο insider.gr ο brand president της ΑΒ Βασιλόπουλος, Νίκος Λαβίδας.

Κεντρικός πυλώνας του πλάνου μετασχηματισμού της αλυσίδας είναι η στοχευμένη επέκταση του δικτύου καταστημάτων της, είτε με νέα ανοίγματα, είτε με μετατροπή αρκετών εταιρικών σε καταστήματα που λειτουργούν μέσα από το μοντέλο franchising. Ήδη περί τα 100 καταστήματα έχουν μετατραπεί σε franchise, ενώ εκτιμάται ότι έως το τέλος του 2025, η αλυσίδα θα αριθμεί συνολικά 650 καταστήματα, εκ των οποίων τα 410 θα λειτουργούν με τη μέθοδο της δικαιόχρησης και τα υπόλοιπα 240 θα είναι εταιρικά. Στόχος είναι, δε, στο τέλος του 2028, η ΑΒ Βασιλόπουλος να διατηρεί μια δύναμη πυρός 900 καταστημάτων, εκ των οποίων τα 700 να είναι franchise, αποκτώντας πλέον παρουσία και σε περιοχές στις οποίες δεν διαθέτει μέχρι σήμερα. Πέραν της αναδιοργάνωσης του δικτύου, ο δεύτερος πυλώνας μετασχηματισμού της αλυσίδας αφορά και στην εμπορική της μεταρρύθμιση, η οποία πηγαίνει εξίσου καλά. «Οι ενέργειες που κάνουμε, με κυρίαρχο το πρόγραμμα πιστότητας, λειτουργούν», παραδέχεται επίσης ο κ. Λαβίδας.

Στο τέλος του 2025 η ΑΒ Βασιλόπουλος εκτιμάται ότι θα κλείσει με κύκλο εργασιών ύψους 2 δισ. ευρώ κι ενώ στις προηγούμενες χρήσεις είχε κινηθεί ελαφρώς χαμηλότερα. Υπενθυμίζεται εδώ ότι το 2023 η αλυσίδα εμφάνισε πωλήσεις 1,97 δισ. ευρώ, ενώ σε αντίστοιχα επίπεδα κινήθηκε και το 2024. Ταυτόχρονα, το 2025 αναμένεται να αποδειχθεί έτος ορόσημο και για την επιστροφή της εταιρείας στην κερδοφορία, καθώς οι προηγούμενες χρήσεις ήταν ζημιογόνες.

Την ώρα δε που σύσσωμη η εγχώρια αγορά των σούπερ μάρκετ βρίσκεται σε τροχιά πλήρους μετασχηματισμού, με τη συγκέντρωση του κλάδου ολοένα και να εντείνεται, η ΑΒ Βασιλόπουλος «σκανάρει» κάθε δυνατή ευκαιρία.

Όπως εξηγούσε στο insider.gr ο κ. Λαβίδας, στο ραντάρ της αλυσίδας βρίσκονται οι μεμονωμένες εξαγορές, ήτοι δηλαδή μεμονωμένα καταστήματα, ή μικρές τοπικές αλυσίδες κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, την Κρήτη και τα υπόλοιπα νησιά. «Όπου υπάρχει ευκαιρία, την αξιολογούμε. Υπάρχει κινητικότητα γιατί λόγω των υψηλών εξόδων, οι μικροί πιέζονται και οι εξισώσεις δεν βγαίνουν», σημειώνει, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως δεν είναι μόνο η ΑΒ Βασιλόπουλος που κάνει κρούση για μια πιθανή εξαγορά, αλλά ακόμη και οι μικροί έρχονται και χτυπάνε την πόρτα της αλυσίδας. Τα δε νέα αποκτήματα περνούν αμέσως στο δίκτυο franchise της αλυσίδας.

METRO ΑΕΒΕ

Επενδύσεις συνολικού ύψους 280 εκατ. ευρώ στην τετραετία 2023-2026 προβλέπει το πλάνο ανάπτυξης που δρομολογεί ο όμιλος METRO ΑΕΒΕ, που λειτουργεί τα My Market στη λιανική και τα METRO Cash & Carry στη χονδρική.

Στον πυρήνα αυτού του πλάνου βρίσκεται η δημιουργία 100-120 νέων καταστημάτων ως το 2026, η ανέγερση νέας αποθήκης στον Ασπρόπυργο, καθώς και η ανάπτυξη 16 οικοπέδων και ακινήτων που είναι ήδη συμφωνημένα και υπό ανέγερση.

Το δίκτυο των My market αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια κυρίως μέσω της ανάπτυξης των My market Local, τα οποία κερδίζουν σταθερά το ενδιαφέρον νέων επενδυτών και παρουσιάζουν ικανοποιητική ανάπτυξη. Πρόκειται για ένα μοντέλο καταστημάτων μικρής έκτασης – γνωστών και ως σούπερ μάρκετ γειτονιάς – τα οποία ο όμιλος αναπτύσσει την τελευταία τριετία μέσω της μεθόδου της δικαιόχρησης (franchise) και τα οποία εξυπηρετούν τις αρχές της εγγύτητας και της τοπικότητας σε ό,τι αφορά τις καθημερινές αγορές. Στόχος του ομίλου είναι μέχρι τα τέλη του 2025 να λειτουργήσουν περί τα 75-80 My market Local σε όλη την επικράτεια.

Τα METRO Cash & Carry επικεντρώνονται στην περαιτέρω διείσδυση στις επιχειρήσεις Ho.Re.Ca, προσδοκώντας θετική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της αλυσίδας, ενώ στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας η εταιρεία εστιάζει την προσοχή της στο νέο Κέντρο Διανομής που πρόκειται να δημιουργήσει στον Ασπρόπυργο.

Διαμαντής Μασούτης – ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός

Τους τελευταίους μήνες βρίσκεται στο προσκήνιο η απόκτηση της αλυσίδας ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη Δ. Μασούτης, σε ένα deal που αναμένεται να ανατρέψει άρδην τις ισορροπίες στον εγχώριο κλάδο των σούπερ μάρκετ. Ήταν την περασμένη άνοιξη όταν έγινε γνωστό ότι η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα Μασούτης υπέγραψε μη-δεσμευτική δήλωση προθέσεων για την απόκτηση του 100% της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, ενώ η ολοκλήρωση του deal εκτιμάται έως τις αρχές του 2026.

Όπως έχει ήδη αναφέρει το insider.gr, το εν λόγω deal αναμένεται να οδηγήσει σε μια εταιρική οντότητα που θα διεκδικήσει με αξιώσεις ακόμη υψηλότερη θέση μεταξύ των μεγάλων «παικτών» του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων. Υπενθυμίζεται ότι Μασούτης και Κρητικός βρίσκονται στην πέμπτη και έκτη θέση, αντίστοιχα, από πλευράς πωλήσεων στην κατάταξη των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ωστόσο οι μεταξύ τους συνέργειες με έναν σωρευτικό τζίρο ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ αναμένεται να αλλάξουν τους όρους του παιχνιδιού στον κλάδο «κοιτάζοντας» με αξιώσεις την τρίτη, ή ακόμη και τη δεύτερη θέση της αγοράς, όπου βρίσκονται σήμερα η ΑΒ Βασιλόπουλος και η Lidl Ελλάς, αντίστοιχα.

Και μπορεί η κίνηση ματ της Δ. Μασούτης να είναι η κυοφορούμενη απόκτηση της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, ωστόσο οι επενδύσεις της δεν σταματούν εδώ.

Μόλις τον περασμένο Ιούνιο η αλυσίδα άνοιξε το νέο της κατάστημα στην καρδιά της Ηγουμενίτσας, στην οδό 49 Μαρτύρων 11, ενισχύοντας την παρουσία της στην Ήπειρο. Το νέο κατάστημα συνδυάζει τη φιλική εξυπηρέτηση με σύγχρονες υποδομές, φρέσκα ελληνικά προϊόντα, πλούσια ποικιλία επώνυμων και ιδιωτικής ετικέτας προϊόντων, καθώς και ανταγωνιστικές τιμές.

Στο μεταξύ, παράταση έχει πάρει το άνοιγμα του πολυαναμενόμενου Grand Μασούτης στις Τρεις Γέφυρες που συνοδεύεται από ένα μεγάλο οικιστικό project. Ενώ το κατάστημα επρόκειτο να ανοίξει μέσα στην άνοιξη του 2025, τελικά, όπως όλα δείχνουν θα ανοίξει τους επόμενους μήνες. «Θέματα υποδομών και συνδέσεων καθυστερούν το άνοιγμα του καταστήματος στις Τρεις Γέφυρες. Είναι σύνθετο θέμα γιατί απαιτείται μετασχηματιστής από τον ΔΕΔΔΗΕ και υπάρχουν καθυστερήσεις», εξηγούσε πρόσφατα στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της αλυσίδας, Γιάννης Μασούτης.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι στην περιοχή Τρεις Γέφυρες η αλυσίδα Δ. Μασούτης υλοποιεί το μεγαλύτερο έργο της στην Αττική, με στόχο να ενδυναμώσει την παρουσία της στην πρωτεύουσα, ενώ η επένδυση για το συγκεκριμένο real estate project αναμένεται να ξεπεράσει τα 30 εκατ. ευρώ. Και αυτό γιατί σε έναν ιδιόκτητο χώρο 5 στρεμμάτων δρομολογείται η δημιουργία του νέου Grand Μασούτης στην Αθήνα, με παράλληλη ανέγερση στον ίδιο χώρο ενός κτηριακού συγκροτήματος δύο 9όροφων πολυκατοικιών. Το Grand Μασούτης στις Τρεις Γέφυρες θα είναι το δεύτερο στην Αττική μετά το Grand κατάστημα στην Γλυφάδα και θα αναπτύσσεται σε ένα επίπεδο περίπου 2.000 τμ. Την ίδια ώρα, οι δύο δίδυμες 9όροφες πολυκατοικίες που θα ανεγερθούν ακριβώς από πάνω, θα φιλοξενήσουν 110 διαμερίσματα διαφορετικών εμβαδών. Το συγκρότημα θα διαθέτει και δύο υπόγεια πάρκινγκ, με το ένα να εξυπηρετεί το κατάστημα για τη στάθμευση οχημάτων του καταστήματος, ενώ το δεύτερο θα βρίσκεται σε διαφορετικό επίπεδο και θα εξυπηρετεί τη στάθμευση οχημάτων των κατοίκων των δύο οικιστικών συγκροτημάτων.

Στην ανάπτυξη του δικτύου της επικεντρώνεται και η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, την ώρα που προχωρούν οι σύνθετες διαδικασίες για την πώλησή της.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στα τέλη του περασμένου Ιουνίου άνοιξαν τρία νέα καταστήματα Κρητικός σε Μύτικα, Μεσολόγγι και Αιτωλικό. Σήμερα, η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός λειτουργεί ένα δίκτυο περίπου 890 καταστημάτων, διαθέτει οκτώ κέντρα διανομής και απασχολεί περισσότερους από 3.700 εργαζόμενους.

Ave - Bazaar

Μέχρι το τέλος του έτους εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί το deal για την απόκτηση του 40% του μετοχικού κεφαλαίου της γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Bazaar από τη Retail & More, θυγατρική του ομίλου εταιρειών AVE, που ανακοινώθηκε τον περασμένο Ιούνιο και αναμένεται να ανατρέψει τα δεδομένα στους «μεσαίους» του κλάδου.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Retail & More ιδρύθηκε το 2021 έχοντας αναλάβει το master franchise της Carrefour στην Ελλάδα, με στόχο να «τρέξει» την επάνοδο του σήματος του γαλλικού κολοσσού στη χώρα μας. Το τίμημα για την απόκτηση του 40% των σούπερ μάρκετ Bazaar εκτιμάται από 22 έως 32 εκατ. ευρώ, το οποίο, όπως και όλοι οι άλλοι όροι της συναλλαγής, τελεί υπό διαπραγμάτευση και θα οριστικοποιηθεί με την τελική δεσμευτική συμφωνία, εντός των επόμενων μηνών, αφού ολοκληρωθεί ο νομικός, οικονομικός και φορολογικός έλεγχος της εταιρείας.

«Πρόκειται για μια μη δεσμευτική συμφωνία και μέχρι το τέλος της χρονιάς θα ξέρουμε», δήλωνε πρόσφατα ο αντιπρόεδρος της AVE, Θωμάς Ρούμπας, κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων του ομίλου, χαρτογραφώντας τη συμφωνία. Σύμφωνα δε με τον κ. Ρούμπα, το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ των δύο πλευρών και αφορά στην απόκτηση του 40% της Bazaar θα παραμείνει ως έχει, καθώς ο Γεώργιος Βερούκας, που βρίσκεται στη διοίκηση της Bazaar, δεν σχεδιάζει να πουλήσει πλειοψηφικό πακέτο. «Δεν θα υπάρξει option για επιπλέον ποσοστό, μαζί με τον κ. Βερούκα θα συναποφασίζουμε ποια θα είναι τα βήματα για το μέλλον της εταιρείας», εξηγούσε χαρακτηριστικά ο κ. Ρούμπας.

Ωστόσο, είναι πολλά τα ζητήματα που πρέπει να οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Ένα από αυτά είναι και το θέμα της πινακίδας και δη ποια καταστήματα Bazaar θα μετατραπούν σε Carrefour. «Θα πρέπει να γίνει ανάλυση για να δούμε σε ποια καταστήματα θα αλλάξει η ταμπέλα. Δεν έχει σημασία αν είναι εταιρικά ή franchise, αλλά αν το νέο εμπορικό σήμα μπορεί να φέρει περισσότερο κόσμο », σημείωνε ο κ. Ρούμπας «φωτογραφίζοντας» τα καταστήματα που βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές της χώρας.

Το δίχως άλλο, η εν λόγω συμφωνία σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ Bazaar που αναπτύσσεται δυναμικά στον χώρο των convenience discount stores με περισσότερα από 180 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό γιατί θα αποτελέσει το όχημα για την ανάπτυξη του εμπορικού σήματος της Carrefour στην Ελλάδα, όπου η Retail & More αναπτύσσει ήδη ένα δίκτυο άνω των 40 καταστημάτων.

Πέντε ΑΕ

Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες θέλουν την Πέντε ΑΕ - γνωστή για την ανάπτυξη των σούπερ μάρκετ Γαλαξίας - να βρίσκεται σε συζητήσεις για την απόκτηση της γιαννιώτικης αλυσίδας Παπαγεωργίου.