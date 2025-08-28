Πολιτική | Διεθνή

Μερτς: Η επίθεση της Ρωσίας σε κτίριο της ΕΕ δείχνει ότι η Μόσχα δεν έχει ενδοιασμούς

Φρίντριχ Μερτς / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε σήμερα ότι η επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο που προκάλεσε ζημιές στο κτίριο της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ουκρανική πρωτεύουσα δείχνει ότι η Μόσχα δεν έχει ενδοιασμούς.

«Η Ρωσία έδειξε ξανά το αληθινό της πρόσωπο την περασμένη νύχτα. Καταδικάζουμε τις τελευταίες επιθέσεις εναντίον του άμαχου πληθυσμού με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο» δήλωσε ο Μέρτς μέσω ανάρτηση του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Το γεγονός ότι η αντιπροσωπεία της ΕΕ επίσης στοχοποιήθηκε αποδεικνύει ότι το καθεστώς της Ρωσίας δεν έχει ενδοιασμούς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ


Φρίντριχ Μερτς (Friedrich Merz)
Ουκρανία
Βλαντίμιρ Πούτιν
Ρωσία

