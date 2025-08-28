Πολιτική | Διεθνή

Επικοινωνία Λάιεν με Τραμπ και Ζελένσκι: Ο Πούτιν πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν / Πηγή Φωτογραφίας: Associated Press
H Πρόεδρος της Κομισιόν γνωστοποίησε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον απόηχο της επίθεσης στο Κίεβο.

Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα "Χ", η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν γνωστοποίησε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον απόηχο της μαζικής επίθεσης στο Κίεβο, η οποία έπληξε και τα γραφεία της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Μόλις μίλησα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και στη συνέχεια με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη μαζική επίθεση στο Κίεβο που έπληξε επίσης τα γραφεία της ΕΕ. Ο Πούτιν πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πρέπει να διασφαλίσουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία, με σταθερές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας που θα μετατρέψουν τη χώρα σε μια απροσπέλαστη αμυντική δύναμη. Η Ευρώπη θα διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο της. Το αμυντικό μας εργαλείο SAFE, για παράδειγμα, θα είναι σημαντικό για την ενίσχυση των γενναίων ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων» τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

