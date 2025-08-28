Επιχειρήσεις | Διεθνή

Η Berkshire Hathaway ανεβάζει τα ποσοστά της σε Mitsubishi και Mitsui

Η Berkshire Hathaway ανεβάζει τα ποσοστά της σε Mitsubishi και Mitsui
Η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ, μέσω της θυγατρικής της National Indemnity Company, προχώρησε σε νέα ενίσχυση των συμμετοχών της σε δύο από τις μεγαλύτερες ιαπωνικές εμπορικές εταιρείες, τη Mitsubishi Corp και τη Mitsui & Co.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό της στη Mitsubishi ανήλθε στο 10,23% από 9,74% προηγουμένως, ενώ στη Mitsui αυξήθηκε επίσης, αν και η εταιρεία δεν αποκάλυψε το ακριβές νέο μέγεθος. Μέχρι πρότινος, η Berkshire κατείχε το 9,82%.

Η τελευταία αυτή κίνηση έρχεται σε συνέχεια της στρατηγικής που ξεκίνησε τον Μάρτιο, όταν η Berkshire ενίσχυσε τα μερίδιά της και στις πέντε μεγάλες ιαπωνικές εμπορικές εταιρείες.

Οι αγορές υποδέχθηκαν θετικά την εξέλιξη: η μετοχή της Mitsubishi κατέγραψε άνοδο 1,85%, της Mitsui αυξήθηκε κατά 1,23%, ενώ ο δείκτης Nikkei σημείωσε κέρδη 0,73% την Πέμπτη.

