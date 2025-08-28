Ευρωαγορές: Μεικτά πρόσημα με φόντο την Ουκρανία

Οι επενδυτές αναλύουν τις επιδόσεις του τεχνολογικού κολοσσού Nvidia, αλλά και τις σημερινές δυσάρεστες εξελίξεις στο Ουκρανικό.

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι δείκτες την Πέμπτη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να αναλύουν τις επιδόσεις του τεχνολογικού κολοσσού Nvidia το δεύτερο τρίμηνο, αλλά και τις σημερινές δυσάρεστες εξελίξεις στο Ουκρανικό που βάζουν εμπόδια στην επίλυση του πολέμου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Stoxx 600 υποχώρησε 0,2% στις 553,67 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 σημείωσε άνοδο 0,04% στις 5.395 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γαλλικός CAC 40 ισχυροποιήθηκε 0,24% στις 7.762 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX διολίσθησε οριακά 0,01% στις 24.044 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 υποχώρησε 0,42% στις 9.216 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB ενισχύθηκε 0,23% στις 42.447 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 έκλεισε στο +0,38% στις 15.078 μονάδες.

Στα επιχειρηματικά, η μετοχή της Pernod Ricard ενισχύθηκε κατά 1,37%, αν και είχε ξεπεράσει και το 5% παρά το γεγονός πως ο κολοσσός των οινοπνευματωδών ποτών ανακοίνωσε μείωση πωλήσεων κατά 3% σε ετήσια βάση, με «βαρίδι» το αδύναμο καταναλωτικό κλίμα στην Κίνα και τις διαταραχές στο εμπόριο λόγω των δασμών του Τραμπ.

Παράλληλα, η μετοχή της βρετανικής εταιρείας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Drax υποχώρησε 7,5%, αφότου γνωστοποίησε πως ερευνάται από τις ρυθμιστικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με το CNBC, η έρευνα αφορά δηλώσεις σχετικά με την προμήθεια βιομάζας μεταξύ Ιανουαρίου 2022 και Μαρτίου 2024, καθώς και τη συμμόρφωση των ετήσιων εκθέσεών της για τα έτη 2021, 2022 και 2023 με τους κανόνες καταχώρισης, γνωστοποίησης και διαφάνειας.

Στον κλάδο του αυτοκινήτου, στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων έδειξαν ότι οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 7,4% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, σημειώνοντας αύξηση 39,1% στον αριθμό των ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία.

​​​​​Στα μάκρο στοιχεία, η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη ζώνη του ευρώ μειώθηκε τον Αύγουστο, με τον δείκτη να υποχωρεί κατά 0,8 μονάδες σε μηνιαία βάση, φτάνοντας στις -15,5, όπως επιβεβαίωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.