Λευκός Οίκος: Τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία απειλούν τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία καταδίκασε σήμερα τα «εξωφρενικά» ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων, μεταξύ αυτών τεσσάρων παιδιών, επισημαίνοντας πως υπονομεύουν τις προσπάθειες διαμεσολάβησης του Αμερικανού προέδρου.

«Αυτές οι εξωφρενικές επιθέσεις απειλούν την ειρήνη που ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσπαθεί να επιτύχει», σχολίασε ο Κιθ Κέλογκ σε ανάρτησή του στο Χ, σημειώνοντας πως τα πλήγματα σκότωσαν «αθώους αμάχους» και προκάλεσαν ζημιές στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ