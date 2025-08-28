Ειδήσεις | Διεθνή

Λευκός Οίκος: Τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία απειλούν τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Λευκός Οίκος: Τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία απειλούν τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ
Λευκός Οίκος / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία καταδίκασε σήμερα τα «εξωφρενικά» ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων, μεταξύ αυτών τεσσάρων παιδιών, επισημαίνοντας πως υπονομεύουν τις προσπάθειες διαμεσολάβησης του Αμερικανού προέδρου.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία καταδίκασε σήμερα τα «εξωφρενικά» ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων, μεταξύ αυτών τεσσάρων παιδιών, επισημαίνοντας πως υπονομεύουν τις προσπάθειες διαμεσολάβησης του Αμερικανού προέδρου.

«Αυτές οι εξωφρενικές επιθέσεις απειλούν την ειρήνη που ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσπαθεί να επιτύχει», σχολίασε ο Κιθ Κέλογκ σε ανάρτησή του στο Χ, σημειώνοντας πως τα πλήγματα σκότωσαν «αθώους αμάχους» και προκάλεσαν ζημιές στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Οι γαλακτοβιομηχανίες τα λένε έξω από τα δόντια για την ευλογιά των προβάτων και το μέλλον της φέτας!

Εργασιακό: Οι ενέργειες εργοδότη ή εργαζόμενου που συνιστούν καταγγελία σύμβασης εργασίας

Εστίαση: «Κραυγή αγωνίας» από τις επιχειρήσεις, χωρίς ταμειακά διαθέσιμα οι 6 στις 10

tags:
Ουκρανία
Ντόναλντ Τραμπ
ΗΠΑ

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider