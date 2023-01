Κρίσιμη συνάντηση για Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ζητά μαζική στρατιωτική βοήθεια- Δεν θα αλλάξει τίποτα, λέει το Κρεμλίνο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε έκκληση προς του δυτικούς συμμάχους «να επιταχύνουν» τις αποστολές όπλων, ζητώντας κυρίως τανκς, για την απώθηση της ρωσικής εισβολής, κατά την έναρξη της διάσκεψης υποστήριξης της Ουκρανίας που οργανώνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ράμσταϊν της Γερμανίας.

Απευθυνόμενος μέσω βιντεοσύνδεσης στους συμμετέχοντες στην διάσκεψη που πραγματοποιείται στην αμερικανική βάση του Ράμσταϊν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι σύμμαχοι «δεν πρέπει να διαπραγματευθούν σχετικά με τις διαφορετικές ποσότητες αρμάτων μάχης, αλλά να αποφασίσουν μαζική προμήθεια που θα σταματήσει το κακό».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας ευχαρίστησε μέσω του Twitter τις Ηνωμένες Πολιτείες για το νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο οποίο περιλαμβάνονται εκατοντάδες τεθωρακισμένα οχήματα.

«Ευχαριστώ που δώσατε στην Ουκρανία ένα ακόμη ισχυρό πρόγραμμα στήριξης της άμυνας», έγραψε. Τα όπλα του νέου πακέτου (στα οποία δεν περιλαμβάνονται βαρέα άρματα μάχης Abrams) «αποτελούν σημαντική βοήθεια στον αγώνα μας κατά του εισβολέα».

Thank you @POTUS for providing 🇺🇦 with another powerful defense support package worth $2.5 billion. Stryker IFVs, additional Bradley APCs, Avenger air defense systems are important help in our fight against the aggressor. Thank you 🇺🇸 people for unwavering leadership support!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2023