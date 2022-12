Μενέντεζ: «Δεν θα εγκρίνω την πώληση F-16 στην Τουρκία όσο ο Ερντογάν συνεχίζει τις παραβιάσεις»

Ο γερουσιαστής είχε επαναλάβει νωρίτερα την απόφασή του να μην ενδώσει σε καμία πίεση για το ζήτημα αυτό

Με νέο αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία για τα F-16 επανήλθε ο γερουσιαστής και πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας Μπομπ Μενέντεζ.

Με tweet του υπογραμμίζει πως το μπλόκο στην πώληση παραμένει, εάν δεν απομακρυνθεί η Τουρκία από την τακτική των προκλήσεων και παραβιάσεων.

Ο νόμος NDAA (National Defense Authorization Act) για τον αμυντικό προϋπολογισμό δεν αποτελεί νίκη για την Τουρκία, τόνισε στο «τιτίβισμά» του, ξεκαθαρίζοντας ότι ως πρόεδρος της Επιτροπής δεν θα εγκρίνει την πώληση F-16 στην Τουρκία όσο ο Ερντογάν συνεχίζει τις παραβιάσεις στην περιοχή.

«Σε αντίθεση με ορισμένους ισχυρισμούς, ο αμυντικός προϋπολογισμός δεν συνιστά νίκη για την Τουρκία. Πρόκειται μόνο για ένα από τα πολλά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας στη Γερουσία όσον αφορά τις πωλήσεις όπλων. Θα το ξαναπώ. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων δεν θα εγκρίνω τα F-16 για την Τουρκία έως ότου ο Ερντογάν σταματήσει τις παραβιάσεις στην περιοχή», διαμηνύει ο Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Contrary to some claims, the #NDAA is not a win for #Turkey. This is just one of many tools we have at our disposal in the Senate to deal with arms sales.

I'll say it again.

As #SFRC Chairman, I will NOT approve F-16s for Turkey until Erdogan halts his abuses across the region. https://t.co/TmYCwsCap9

