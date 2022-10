Λιβυκό κοινοβούλιο: «Παράνομη» η συμφωνία με την Τουρκία για τους υδρογονάνθρακες

Μπλόκο από τη λιβυκή Βουλή στη συμφωνία με την Τουρκία - Γιατί δεν την αναγνωρίζει.

Το κοινοβούλιο της Λιβύης που είναι νόμιμα εκλεγμένο και αποκαλείται «Ανατολικό» καθώς εδρεύει στο Τομπρούκ, της ανατολικής Λιβύης, απορρίπτει ως «παράνομη» τη συμφωνία με την Τουρκία για τους υδρογονάνθρακες που ανακοίνωσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο πρόεδρος του λιβυκού Κοινοβουλίου Ακίλα Σάλεχ χαρακτηρίζει τη συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες παράνομη και επισημαίνει ότι η κυβέρνηση του Αμπντουλχαμίτ Ντμπέιμπα, της οποίας η κυβερνητική θητεία έχει λήξει δεν έχει εξουσιοδότηση για να υπογράψει διεθνείς συμφωνίες.

(Breaking News) The Libyan parliament rejects hydrocarbons deal signed today between Turkey and the Libyan Government of National Unity

