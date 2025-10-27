Deal 10,7 δισ. δολαρίων για Ερντογάν και Στάρμερ - Η Τουρκία αποκτά 20 Eurofighter από Βρετανία

Tο μεγαλύτερο deal μαχητικών της Βρετανίας εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Πρώτη αγορά αεροσκαφών της Τουρκίας από χώρα εκτός των ΗΠΑ.

Συμφωνία 10,7 δισ. δολαρίων για την πώληση 20 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter στην Τουρκία υπέγραψε η Βρετανία, στη συνάντηση του Κιρ Στάρμερ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Είναι η πρώτη νέα παραγγελία για Eurofighter κατασκευασμένα από την BAE Systems από το 2017 και πρόκειται για το μεγαλύτερο deal μαχητικών αεροσκαφών της Βρετανίας εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Μάλιστα, αυτή είναι και η πρώτη αγορά μαχητικών αεροσκαφών της Τουρκίας από χώρα εκτός των ΗΠΑ.

«Αυτό είναι ένα πραγματικά σημαντικό μήνυμα της ευρωπαϊκής και της ΝΑΤΟϊκής ισχύος», υπογράμμισε ο Στάρμερ σε συνέντευξή του στο Bloomberg καθ' οδόν προς την τουρκική πρωτεύουσα. «Η Τουρκία είναι ζωτικής σημασίας για τη νοτιοανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ και ως εκ τούτου για τον Πούτιν, επομένως στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα ότι το ΝΑΤΟ είναι ισχυρότερο από ποτέ» πρόσθεσε.

«Αυτή η ιστορική συμφωνία με την Τουρκία είναι μια νίκη για τους Βρετανούς εργαζομένους, μια νίκη για την αμυντική βιομηχανία και μια νίκη για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ», έσπεσε να συμπληρώσει ο Κιρ Στάρμερ, υπογραμμίζοντας ότι το Λονδίνο και η Άγκυρα «παίζουν καθοριστικό ρόλο στα δύο άκρα της Ευρώπης για την αντιμετώπιση των διεθνών προκλήσεων».

Σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, η προμήθεια των 20 Typhoon αναμένεται να εξασφαλίσει περίπου 20.000 θέσεις εργασίας σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Αποτελεί σημαντική ενίσχυση της βρετανικής αμυντικής βιομηχανίας και «σώζει» τη γραμμή παραγωγής των Typhoon στο Γουόρτον της βορειοδυτικής Αγγλίας, σύμφωνα με αναλύσεις από διεθνή ΜΜΕ.

Τουρκία και Βρετανία εμβαθύνουν τη συνεργασία τους αφότου οι ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ αποχωρίστηκαν τον παραδοσιακό τους ρόλο ως εγγυητές της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Για την Τουρκία, η συμφωνία αποτελεί έναν τρόπο ενίσχυσης της αεροπορικής της ισχύος και μείωσης της εξάρτησής της από τις ΗΠΑ, μετά τον αποκλεισμό της από το πρόγραμμα των F-35.

Η συμφωνία είναι η τελευταία σύμβαση που υπέγραψε η κυβέρνηση Στάρμερ και αυξάνει τις βρετανικές αμυντικές εξαγωγές, καθώς αναζητά τρόπους για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης. Τον Αύγουστο, το Λονδίνο εξασφάλισε συμφωνία 10 δισ. στερλινών για την προμήθεια φρεγατών Type 26 στο νορβηγικό ναυτικό. «Το σήμα στον Πούτιν είναι ότι η Τουρκία ενισχύει τη δέσμευσή της στο ΝΑΤΟ», υπογράμμισε ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται συγκεκριμένα, η κατανομή παραγωγής προβλέπει ότι περίπου το 37% κάθε αεροσκάφους θα κατασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το υπόλοιπο να προέρχεται από τις χώρες-εταίρους του προγράμματος Eurofighter. Αξίζει να σημειωθεί καταληκτικά πως η πρώτη παράδοση των μαχητικών στην Τουρκία αναμένεται το 2030.