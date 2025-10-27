Tax & Labour

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράταση στην Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση ενισχύσεων De minimis

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράταση στην Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση ενισχύσεων De minimis
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει τους εν δυνάμει δικαιούχους που δεν υπέβαλαν μέχρι την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 την Υπεύθυνη Δήλωση που προβλέπεται στις ΚΥΑ 208989/2025 (ΦΕΚ 4202/1-08-2025) (ενίσχυση ζωοτροφών) και 208982/2025 (ΦΕΚ 4203/01-08-2025) (φερτά υλικά, λόγω Daniel) -όπως τροποποιημένες ισχύουν- ότι δύναται να την υποβάλουν έως την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 23:59, μέσω της εφαρμογής https://eae2024.opekepe.gov.gr/eae2024/#/login, με κωδικούς taxisnet.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει τους εν δυνάμει δικαιούχους που δεν υπέβαλαν μέχρι την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 την Υπεύθυνη Δήλωση που προβλέπεται στις ΚΥΑ 208989/2025 (ΦΕΚ 4202/1-08-2025) (ενίσχυση ζωοτροφών) και 208982/2025 (ΦΕΚ 4203/01-08-2025) (φερτά υλικά, λόγω Daniel) -όπως τροποποιημένες ισχύουν- ότι δύναται να την υποβάλουν έως την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 23:59, μέσω της εφαρμογής https://eae2024.opekepe.gov.gr/eae2024/#/login, με κωδικούς taxisnet.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πάτρα - Πύργος: «Στρώνεται χαλί» για επέκταση έως την Τσακώνα με «αλμυρό» κόστος

Αποκαλυπτήρια για όλα τα νέα όπλα της Ελλάδας στην παρέλαση της 28ης

Ποιοι Έλληνες εργάζονται έως και 49 ώρες την εβδομάδα - Πόσο δουλεύει ο μέσος Ευρωπαίος

tags:
ΟΠΕΚΕΠΕ
Taxisnet
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider