Στη Θεσ/νίκη για την 28η Οκτωβρίου ο Μητσοτάκης - Νέος σύμβουλος για θέματα εξωτερικής πολιτικής

Ο αναπληρωτής καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Σωτήρης Σέρμπος, αναλαμβάνει σύμβουλος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Ο αναπληρωτής καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Σωτήρης Σέρμπος, αναλαμβάνει σύμβουλος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το ΑΠΕ - ΜΠΕ.

Παράλληλα, έγινε γνωστό πως ο πρωθυπουργός θα μεταβεί αύριο στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.